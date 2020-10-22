تكنولوجيا: مقاطع فيديو تشويقية تلمح لتقنية الشحن اللاسلكي السريع في Mate 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت هواوي أحدث مقاطع الفيديو التشويقية لسلسلة Mate 40، التي تلمح إلى تقنية الشحن اللاسلكي السريع في الإصدارات الجديدة، مع دعم الهواتف الإتصال بشبكات 5G لسرعة فائقة في نقل البيانات.

ينطلق حدث هواوي خلال ساعات للإعلان الرسمي عن أحدث الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية من سلسلة Mate 40، وتستمر التسريبات والإعلانات التشويقية في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول إصدارات هواوي القادمة.

وحسبما ذكرت الشائعات والتسريبات السابقة، نحن نعلم أن إصدار Pro من المجموعة سيدعم الشحن السلكي بقوة 65 واط، لكن تصنيف الطاقة للشحن اللاسلكي غير معروف. جدير بالذكر أن Mate 30 Pro يدعم 27 واط لاسلكيًا، على الرغم من أنه مغطى بسلك 40 واط، لذلك قد نشهد زيادة.

أما عن المقطع الثاني، فهو حول سرعة نقل البيانات. فستكون Kirin 9000 أول مجموعة شرائح بدقة تصنيع 5 نانومتر في السوق مع مودم 5G مدمج. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هواتف هواوي الحالية المدعومة بالـ 5G تتميز باتصال sub-6 وليس mmWave.

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ومع ذلك، فإن الشركة تمتلك نطاقات أساسية تدعم تقنية mmWave، ولكنها مسألة ما إذا كان الأمر يستحق تضمين واحد على هواتفها أم لا.

لذا نترقب إنطلاق حدث هواوي اليوم لنتعرف بشكل أوضح على تقنية وتصميم الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Mate 40، مع موعد توفر هذه الإصدارات في الأسواق، والسعر الذي تنطلق به سلسلة Mate 40 في الأسواق لاحقاً.

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