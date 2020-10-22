تكنولوجيا: Acer تكشف عن الشاشات الجديدة المخصصة للألعاب بتصميم نحيف للإطارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer اليوم عن الإصدارات الجديدة من شاشات Predator و Nitro المخصصة للألعاب، التي تنطلق بتصميم نحيف لإطارات الشاشة، مع مجموعة مميزة من المواصفات.

تأتي الإصدارات الجديدة من شاشات Predator المخصصة للألعاب بترقية في المميزات، بينما يأتي الجيل الجديد من شاشات Nitro بمستوى تسعير أقل.

شاشة الألعاب Predator X34 GS

تقدم Acer شاشة Predator X34 GS بحجم 34 إنش وتصميم منحني للشاشة بزوايا عرض واسعة، كما تتميز الشاشة بجودة عرض QHD أو بدقة 3440 في 1440 بيكسل، في لوحات IPS، ومن المتوقع أن تأتي بسعر 1100 دولار عند إطلاقها في سوق الولايات المتحدة في ديسمبر.

أيضاً تأتي شاشة Predator X34 GS بتقنية G-Sync، كما تدعم رفع تردد التشغيل لدعم معدل تحديث 180Hz، مع إستجابة فائقة السرعة عند نصف مللي ثانية.

كما تدعم الشاشة VESA DisplayHDR 400، مع تغطية لونية بنسبة 98% من ظلال DCI-P3، كما تأتي بنظام صوتي يضم اثنان من المكبرات الصوتية المدمجة بقدرة 7W.

شاشة الألعاب Predator XB253Q GW

تقدم Acer شاشة الألعاب Predator XB253Q GW بحجم 24.5 إنش، مع شريط إضاءة LED بألوان RGB يدعم الإضاءة والتفاعل مع الصوتيات، والألعاب، كما تتميز الشاشة بلوحات IPS بدقة 1080 بيكسل، وتدعم تقنية G-Sync، وتدعم رفع تردد التشغيل لدعم معدل تحديث 280Hz، مع وقت استجابة يبلغ نصف مللي ثانية، وتتوفر في شهر يناير 2021 بسعر 430 دولار.

شاشة الألعاب Predator XB323U GX

تنطلق شاشة الألعاب Predator XB323U GX بحجم 32 إنش، وجودة عرض QHD، كما تدعم رفع تردد التشغيل لدعم معدل تحديث 270Hz، مع إستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية، كما تدعم تغطية 99% من ألوان AdobeRGB gamut.

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أيضاً تدعم الشاشة VESA DisplayHDR 600، ومعالجة 8 بت للألوان مع تعتيم مركزي، حيث تؤكد Acer على أن الشاشة ستدعم لون أسود غامر لإبراز التفاصيل بدقة أعلى، أيضاً تدعم الشاشة تقنية Nvidia G-Sync وتنطلق بسعر 900 دولار، على أن تتوفر في سوق الولايات المتحدة في يناير 2021.

شاشة الألعاب Predator XB273U NV

تأتي شاشة Predator XB273U NV بتقنية VisionCare 4.0 التي تدعم ضبط سطوع الشاشة وحرارة الألوان والظلال بشكل تلقائي، وتتميز الشاشة بلوحات IPS بحجم 27 إنش، وجودة عرض QHD، كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 170Hz، مع إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية.

كما تدعم الشاشة محتوى HDR بمعايير DisplayHDR 400، مع تغطية لونية بنسبة 95% من ألوان DCI-P3 gamut، كما تأتي الشاشة بشريط إضاءة RGB في الجهة الخلفية، حيث يدعم أضاءة تتوافق مع العرض، وتنطلق الشاشة بسعر 550 دولار، وتتوفر في سوق الولايات المتحدة في يناير.

شاشات الألعاب XV272U KV وXV272 LV

أيضاً كشفت Acer عن شاشات XV272U KV و XV272 LV المخصصة للألعاب من سلسلة شاشات Nitro، حيث تتميز الشاشات بحجم 27 إنش.

ومن المقرر أن تأتي شاشة XV272U KV بحجم 27 إنش في لوحات IPS بجودة عرض QHD، والتي تدعم معدل تحديث 170Hz وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، كما تأتي بتقنية VisionCare 4.0، ودعم ضبط السطوع بشكل تلقائي، وتنطلق بسعر 400 دولار، على أن تتوفر في ديسمبر.

كما تأتي شاشة XV272 LV بدقة 1080 بيكسل في لوحات IPS، ومعدل تحديث 165Hz، مع تغطية لونية بنسبة 90% من ظلال ألوان DCI-P3، وتتوفر الشاشة في ديسمبر بسعر 280 دولار.

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