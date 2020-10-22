Vivo تُعلن رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO U1x مع المعالج Snapdragon 662

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Vivo iQOO تواصل التوسع بسرعة، فهذه السلسلة إستقبلت للتو عضو جديد يُدعى Vivo iQOO U1x. هذا الهاتف الجديد يمتاز بسعر معقول للغاية ويجلب معه مواصفات تقنية جيدة تشمل بطارية كبيرة.

على وجه التحديد، يأتي الهاتف Vivo iQOO U1x الجديد مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.51 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Vivo iQOO U1x الجديد يأتي كذلك مع كاميرا واحدة في الأمام بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة iQOO UI.

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عمومًا، الهاتف Vivo iQOO U1x الجديد سيكون متاحًا باللونين الأسود والفضي، وسيُكلف إبتداءً من 899 يوان صيني لنسخة 4GB/64GB، وهو ما يُعادل 135 دولار أمريكي.