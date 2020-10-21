شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يحصل "انفلونسرز" انستجرام من العلامات التجارية مقابل المحتوى المدعوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان هذا العام ملىء بالتغييرات، لكن هناك شىء واحد يبدو أنه لم يتغير كثيرًا وهو حجم المبالغ التى يحصل عليها المؤثرين أو "الانفلونسرز"على انستجرام، إذ لم تختلف المبالغ التى يحصلون عليها مقابل المحتوى المدعوم Sponsored بشكل كبير بين عامى 2019 و 2020، وفقًا لبيانات جديدة من Klear، وهى منصة تسويق للمؤثرين، استطلعت 4850 مؤثرًا على انستجرام بين يناير 2020 وأغسطس 2020.

وجدت Klear أن أسعار المنشورات ظلت كما هى تقريبًا بين عامى 2019 و 2020 ، فى حين ارتفع سعر محتوى الفيديو بنسبة 5٪، وبلغ متوسط ​​سعر منشور انستجرام 370 دولارًا ، ومحتوى الفيديو 670 دولارًا (زيادة من 650 دولارًا فى عام 2019)، والقصة نحو 180 دولارًا.

وكان المؤثرين المشاهير، الذين عرّفتهم Klear بأن لديهم أكثر من 500 ألف متابع، لديهم أعلى معدلات منذ عام 2019، رغم ذلك لا يحتاج المؤثرون على انستجرام إلى مئات الآلاف من المتابعين لبدء جنى الأموال، فعلى سبيل المثال، أخبرت Amber Broder ، وهى مؤثرة تمتلك نحو 3000 متابع على انستجرام موقع Business Insider سابقًا أنها تقاضت ما بين 100 دولار و 120 دولارًا مقابل المنشور، كما اكدت أنها أضافت معدل مكسب لميزة Reels القصيرة فى انستجرام، موضحة إنها تنشر محتوى خاص بالعناية بالبشرة.

ولا يتم تحديد الأسعار فقط من خلال حجم المتابعين، فوفقًا لمطلعين على الصناعة، غالبًا ما يتم تحديديها وفقا لمجموعة من عدة عوامل، بما فى ذلك مقدار الوقت الذى يستغرقه الإنتاج فى إنشاء هذا المحتوى (كما فى حالة مقاطع الفيديو)، ومشاركة المنشئ والوصول العام، وشروط العقد.

فعلى سبيل المثال "حقوق الاستخدام" مصطلح يُستخدم غالبًا فى عقود المؤثرين والذى يحدد كيفية استخدام العلامة التجارية لمحتوى منشئ المحتوى، مثل استخدام الوسائط الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر أو استخدامها فى إعلان تلفزيوني.

بالنسبة للعديد من المؤثرين، يستغرق تحديد الأسعار وقتًا وممارسة، ويستخدم بعض المؤثرين مواقع الويب مثل Social Bluebook لحساب المعدلات، بينما يعتمد آخرون على مديريهم أو وكلائهم لتحديد معدلات لهم.

بينما ظلت معدلات المؤثرين ثابتة، تذبذب حجم صفقات العلامات التجارية هذا العام نتيجة للوباء وتأثيره على صناعات مثل الموضة والسفر، إذ انخفض عدد المنشورات الدعائية على انستجرام بشكل كبير فى الربيع واضطر العديد من المبدعين إلى توجيه استراتيجيات أعمالهم للتعويض عن الدخل المفقود.

فيما يلى تفصيل لمتوسط ​​معدلات المؤثرين، وفقًا لبيانات Klear لعام 2020:

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المؤثرون الصغار "نانو" (500 إلى 5000 متابع)

سعر المنشور داخل الحساب: 65 دولارا.

القصة: 53 دولارًا.

الفيديو: 111 دولار.

المؤثرون المتوسطين "مايكرو" (5000 إلى 30.000 متابع)

سعر المنشور داخل الحساب: 170 دولارًا

القصة: 100 دولار

الفيديو: 261 دولارًا

المؤثرون أصحاب "النفوذ" (30.000 إلى 500.000 متابع)

سعر المنشور داخل الحساب: 535 دولار

القصة: 222 دولارًا.

الفيديو: 960 دولار.