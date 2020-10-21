شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح لتفادى التجسس على هاتفك الذكى.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس قسم التقنيات المعلوماتية في شركة البرمجيات الروسية "ريكسوفت" يفغيني تشيرتوك، عما يمكن أن يستعين به مستخدم عادي من أجل التخلص من التجسس عليه عن طريق هاتفه الذكي.

وقد جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة "برايم" الروسية، مع ذلك فإن الخبير قال إنك تستطيع التخلص من التجسس الذي تقوم به عليك بعض شركات الدعاية التجارية وذلك عن طريق حذف بعض التطبيقات المنقولة التي حملتها على هاتفك الذكي، وأوضح أن كل التطبيقات التي حملتها تتجسس عليك ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق جهاز تسجيل الاتصالات الخارجية الذي سيظهر مئات الاتصالات المجهولة بين هاتفك الذكي والعالم.

واستكمل، تجمع مثل هذه التطبيقات في معظم الأحيان معلومات عن موقعك واهتماماتك، وأضاف الخبير قائلا:" مع تحميل التطبيقات على هاتفك الذكي تجعل كاميرتك وأخبارك ومذياعك متاحة تماما لها".

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على جانب آخر حذر باحثون من ESET من برنامج تجسس جديد لمنصة أندرويد يمكنه تسجيل مكالماتك الهاتفية وسرقة جهات الاتصال الخاصة بك وقراءة رسائلك الخاصة، وبحسب موقع mirror البريطانى، فيتم توزيع برنامج التجسس، المسمى Android/SpyC23.A، عبر متجر تطبيقات أندرويد مزيف، باستخدام تطبيقات معروفة كإغراء.

وفي منشور حول النتائج، قال الباحث Lukas Stefanko من شركة ESET: "لقد حددنا متجر تطبيقات أندرويد مزيفًا يستخدم لتوزيع البرامج الضارة"، وأضاف "كانت البرامج الضارة مخفية في تطبيقات تتظاهر بأنها أندرويدUpdate وThreema وTelegram.