اطلاق هواتف Realme 7 في مصر بشكل رسمي

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هواتف Realme 7 ظهرت في مصر يوم 19 اكتوبر لعام 2020 في حدث اقامته Realme على الإنترنت، هاتفين جدد يستبدلان هواتف Realme 6 من العام الماضي ويفترض بهذه الهواتف تقديم تجربة جيدة مقابل سعرهما، هاتفي Realme 7 و Realme 7 Pro صدرا بأسعار تبدو للبعض مرتفعة، ارى انه كان يمكن ان تكون ارخص لكن ليست الأسعار مرتفعة بشكل كبير، وهناك هاتف Realme C17 هاتف لا ادرى لم اصدرته ريلمي، سأعرض كل ما اعرفه عنهم في هذا المقال

مواصفات Realme 7 / 7 Pro

الهاتف Realme 7 Realme 7 Pro المعالج MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 720G الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz بحجم 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB او 8GB بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB بسعة 128GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.3 نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 نوعها كاميرا Macro الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 نوعها كاميرا عمق رباعية الكاميرا الأولى بدقة 64MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.3 نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 5MP و فتحة f/2.4 نوعها كاميرا Macro الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 نوعها كاميرا عمق الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة f/2.1 وحيدة بدقة 32MP و فتحة f/2.5 البطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt

سعر Realme 7 / 7 Pro

النسخة العادية سعرها 4790 جنيه لكنها يوم 21 اكتوبر ستصدر على سوق.كوم بسعر 4590 جنيه اي ستوفر 200 جنيه، بعد ذلك يعود الهاتف لسعره الطبيعي 4790 جنيه، النسخة البرو سعرها 5990 جنيه، سعر الأجهزة قد يبدو لك مرتفعًا وهو مرتفع مقارنة بأسعار ريلمي من النسخة الماضية، لكن لا ارى ان الإرتفاع كبير، ارى ان هذه الهواتف جيدة اذا كنت تحمل هاتفًا قديمًا من 2018 مثلًا، او تحمل هاتف كـRealme 5 مثلًا فلحظتها الفرق جيد جدًا وقد يستحق التبديل

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مواصفات Realme C17

المعالج Qualcomm Snapdragon 460 الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720×1600 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 13MP ,فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الثالثة Macro بدقة 2MP وفتحة f/2.4 الكاميرا الرابعة حساس عمق بدقة 2MP وفتحة f/2.4 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP مع فتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

سعر Realme C17

سعر الهاتف 3590 جنيه ولكن لماذا؟ لا ارى به اي ميزة اعني معالج Snapdragon 460 مع شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز؟، لا استفادة من المعالج مع هذه الشاشة، في نفس الوقت سعره مرتفع نوعًا ما، لذلك لا احبذ هذا الهاتف، فهو اقل من هذه الفئة، لذلك خارج ترشيحي هذه المرة

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