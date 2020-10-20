علوم وتكنولوجيا

اطلاق هواتف Realme 7 في مصر بشكل رسمي

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محمود المصيلحي 0 تبليغ

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اطلاق هواتف Realme 7 في مصر بشكل رسمي

هواتف Realme 7 ظهرت في مصر يوم 19 اكتوبر لعام 2020 في حدث اقامته Realme على الإنترنت، هاتفين جدد يستبدلان هواتف Realme 6 من العام الماضي ويفترض بهذه الهواتف تقديم تجربة جيدة مقابل سعرهما، هاتفي Realme 7 و Realme 7 Pro صدرا بأسعار تبدو للبعض مرتفعة، ارى انه كان يمكن ان تكون ارخص لكن ليست الأسعار مرتفعة بشكل كبير، وهناك هاتف Realme C17 هاتف لا ادرى لم اصدرته ريلمي، سأعرض كل ما اعرفه عنهم في هذا المقال

مواصفات Realme 7 / 7 Pro

الهاتف

Realme 7 Realme 7 Pro
المعالج MediaTek Helio G95

Qualcomm Snapdragon 720G

الشاشة

بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz بحجم 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400
ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB او 8GB

بسعة 6GB او 8GB

ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB بسعة 128GB
الكاميرات الخلفية رباعية

الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.8

الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.3 نوعها Ultrawide

الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 نوعها كاميرا Macro

الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 نوعها كاميرا عمق

رباعية

الكاميرا الأولى بدقة 64MP و فتحة f/1.8

الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.3 نوعها Ultrawide

الكاميرا الثالثة بدقة 5MP و فتحة f/2.4 نوعها كاميرا Macro

الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 نوعها كاميرا عمق

الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة f/2.1 وحيدة بدقة 32MP و فتحة f/2.5
البطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt

سعر Realme 7 / 7 Pro

اطلاق هواتف Realme 7 في مصر بشكل رسمي 1

النسخة العادية سعرها 4790 جنيه لكنها يوم 21 اكتوبر ستصدر على سوق.كوم بسعر 4590 جنيه اي ستوفر 200 جنيه، بعد ذلك يعود الهاتف لسعره الطبيعي 4790 جنيه، النسخة البرو سعرها 5990 جنيه، سعر الأجهزة قد يبدو لك مرتفعًا وهو مرتفع مقارنة بأسعار ريلمي من النسخة الماضية، لكن لا ارى ان الإرتفاع كبير، ارى ان هذه الهواتف جيدة اذا كنت تحمل هاتفًا قديمًا من 2018 مثلًا، او تحمل هاتف كـRealme 5 مثلًا فلحظتها الفرق جيد جدًا وقد يستحق التبديل

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اطلاق هواتف Realme 7 في مصر بشكل رسمي 2

مواصفات Realme C17

المعالج

Qualcomm Snapdragon 460
الشاشة

بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720×1600 بمعدل تحديث 90Hz

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB
ذاكرة التخزين الداخلية

بسعة 128GB

الكاميرا الخلفية

رباعية

الكاميرا الأساسية بدقة 13MP ,فتحة عدسة f/2.2

الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.2

الكاميرا الثالثة Macro بدقة 2MP وفتحة f/2.4

الكاميرا الرابعة حساس عمق بدقة 2MP وفتحة f/2.4

الكاميرا الأمامية

وحيدة بدقة 8MP مع فتحة عدسة f/2.0

البطارية

بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

سعر Realme C17

اطلاق هواتف Realme 7 في مصر بشكل رسمي 3

سعر الهاتف 3590 جنيه ولكن لماذا؟ لا ارى به اي ميزة اعني معالج Snapdragon 460 مع شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز؟، لا استفادة من المعالج مع هذه الشاشة، في نفس الوقت سعره مرتفع نوعًا ما، لذلك لا احبذ هذا الهاتف، فهو اقل من هذه الفئة، لذلك خارج ترشيحي هذه المرة

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المصدر الأصلي : عرفني

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