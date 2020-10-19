تكنولوجيا: تقرير يكشف عن إرتفاع تكلفة إصلاح iPhone 12 عن إصدار العام الماضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن إرتفاع تكلفة إصلاح هاتف ابل الجديد iPhone 12 عن إصدار العام الماضي iPhone 11، حيث إستعرض التقرير التغيير الذي طرأ على رسوم إصلاح الإصدارات الجديدة.

أعلنت شركة ابل مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12، واليوم يقدم تقرير جديد تفاصيل عن تكلفة إصلاح الإصدارت الجديدة، حيث مازالت تكلفة إصلاح الشاشة لإصدار iPhone 12 Pro دون أي تغيير، حيث تصل قيمة إصلاح الشاشة إلى 279 دولار خارج الضمان، أو 29 دولار في AppleCare Plus.

أيضاً لم تتغير تكلفة إصلاح التكوينات الأخرى للهاتف، حيث تصل رسوم إصلاح الأضرار الأخرى إلى 549 دولار، أو 99 دولار لمشتركي AppleCare Plus.

من جانب أخر إرتفعت تكلفة ورسوم إصلاح هاتف ابل الرئيسي iPhone 12 عن إصدار العام الماضي iPhone 11، حيث تصل قيمة إصلاح الشاشة إلى 279 دولار، أي إرتفعت عن تكلفة إصلاح الشاشة لهاتف iPhone 11 التي وصلت إلى قيمة 199 دولار.

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ويؤكد التقرير على أن السبب الرئيسي لإرتفاع تكلفة إصلاح الشاشة في iPhone 12 يعود إلى تحول ابل لإستخدام شاشة OLED في هذا الإصدار بعد إقتصرت في السابق على إصدارات Pro.

أيضاً إرتفعت تكلفة إصلاح الأضرار الأخرى من 399 دولار في هاتف iPhone 11 إلى 449 دولار في إصدار هذا العام iPhone 12، كما تصل تكلفة إصلاح الشاشة إلى 29 دولار فقط في AppleCare Plus، و99 دولار للأضرار الأخرى.

يذكر أن التصميم المميز بطبقة من السيراميك في إصدارات ابل هذا العام من هواتف iPhone 12، سيدعم مقاومة أعلى في الشاشة عن إصدارات العام الماضي، حيث أكدت ابل على أن تصميم الشاشة في iPhone 12 مقاوم 4 مرات أكثر عند السقوط مقارنة بتصميم الشاشة التقليدي في الهواتف الذكية.

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