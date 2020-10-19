شركة Xiaomi أنشأت شاحن لاسلكي بقوة 80W، ويشحن البطارية بالكامل في غضون 19 دقيقة فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى شركة Xiaomi في السوق شاحن لاسلكي يدعم الشحن بقوة 55W، ولكن على ما يبدو، هذه السرعة ليست كافية بالنسبة للشركة الصينية. كشفت الشركة للتو أنها طورت شاحنًا لاسلكيًا سريعًا جديدًا بقوة 80W يمكنه شحن البطارية بالكامل في غضون 19 دقيقة فقط.

نشر نائب رئيس الشركة مقطع فيديو لعملية الشحن السريع، وكشف أن الشاحن الجديد يشبه إلى حد كبير الشاحن الحالي. كما أوضح أن الشاحن الجديد يحطم الأرقام القياسية العالمية لأنه أسرع بمرتين من الشواحن المتقدمة المنافسة الحالية مثل 40W Huawei SuperCharge Wireless Stand.

أعلنت شركة Xiaomi عن شاحنها اللاسلكي الذي يدعم الشحن بقوة 55W في شهر أغسطس الماضي جنبًا إلى جنب مع الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50W، وفي بعض الإختبارات تم شحن بطارية هذا الهاتف والتي تبلغ سعتها 4500mAh بالكامل في غضون 26 دقيقة.

قامت شركة Xiaomi بتصميم ” هيكل أكثر كفاءة للشحن اللاسلكي ” مع رقاقة خاصة ونظام ملفات مستقل لتوفير الشحن السريع بقوة 80W. هناك أيضًا موصلات MTW متعددة الأقطاب، وبطاريات 6C Series مزدوجة في الهاتف الذكي، وبعض البرمجيات المتقدمة أيضًا. وحتى بعد إعادة شحنها بالكامل لنحو 800 مرة، فإن البطارية لا تزال قادرة على الإحتفاظ بـ 90 في المئة من سعتها الأصلية.

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يبدو الهاتف في الفيديو مثل Xiaomi Mi 10 Ultra بحوافه المنحنية على مستوى الشاشة والثقب الوحيد في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. ومع ذلك، نظرًا لأن العرض التوضيحي يشير إلى وجود بطارية بسعة 4000mAh، فمن الواضح أن الجهاز عبارة عن نموذج أولي.

نأمل أن تأتي هذه التكنولوجيا مع الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi، والذي من المرجح أن يحمل إسم Xiaomi Mi 11 Pro، وهو الهاتف الذي من المتوقع أن يصل في الأشهر الأولى من العام 2021.