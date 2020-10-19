الهاتفين Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra يُقرران الظهور لأول مرة على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - مع وجود تكهنات مفادها أن شركة سامسونج ستقوم بإطلاق تشكيلة Galaxy S21 Series في وقت مبكر هذه المرة، وعلى الأرجح في شهر يناير المقبل، فنحن نتوقع بطبيعة الحال الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه التشكيلة الرائدة في قادم الأيام والأسابيع. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور الحاسوبية الجديدة من المسرب الفرنسي البارز OnLeaks والتي تعطينا أول نظرة على الهاتفين Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المصدر الشائعات التي تقول بأنه سيتم إطلاق التشكيلة في شهر يناير المقبل.

يأتي كلا الهاتفين مع شاشات تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرات الأمامية على غرار تشكيلة Galaxy S20 Series. وبينما سيأتي الهاتف Galaxy S21 مع شاشة مسطحة بحجم 6.2 إنش، فإن الهاتف Galaxy S21 Ultra سيأتي مع شاشة منحنية الطرفين بحجم يتراوح بين 6.7 و 6.9 إنش.

وفي الخلف، يأتي كلا الهاتفين بتصميم مختلف تمامًا. نما بروز وحدة الكاميرا في تشكيلة Galaxy S21 Series مُقارنة مع Galaxy S20 Series بحيث أصبحت وحدة الكاميرا الآن كذلك تلتف حول إطار الجهاز. لدينا في حالة الهاتف Galaxy S21 ثلاث كاميرات بوضعية عمودية بينما الفلاش موجود بشكل منفصل عن وحدة الكاميرا، وأربع كاميرات في حالة الهاتف Galaxy S21 Ultra بإستثناء أنه في هذه المرة تم إضافة الفلاش والكاميرا الرابعة ضمن وحدة الكاميرا نفسها، على عكس Galaxy S21.

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في بقية الأماكن، يظل التصميم دون تغيير إلى حد كبير وصولاً إلى موضع الأزرار. يمكننا رؤية ثقوب الميكروفونات في الأعلى علمًا أن أبعاد الهاتف Galaxy S21 تبلغ وفقًا للتسريب الجديد نحو 151.7 × 71.2 × 7.9 إنش من دون إحتساب بروز الكاميرا، في حين تبلغ أبعاد الهاتف Galaxy S20 Ultra نحو 165.1 × 75.6 ×8.9 ملمتر. وفيما يخص الإشاعة المُتعلقة بإضافة القلم S Pen، فهي خاطئة تمامًا.

بالإضافة إلى الصور المسربة الجديدة، فقد تم رصد كل من +Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra في قاعدة بيانات هيئة CCC الصينية، وهو ما أكد لنا أن كلا الهاتفين سيدعمان الشحن السريع بقوة 25W على أقل تقدير.