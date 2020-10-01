تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف OnePlus 8T قريباً بتصميم أطول مع نفس حجم الشاشة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف OnePlus 8T من وان بلس قريباً بحجم 6.55 إنش في الشاشة وهو نفس الحجم المميز للإصدار السابق، إلا أن هاتف OnePlus 8T يأتي بتصميم أطول وأكثر إتساعاً عن الإصدار السابق.
كشفت التسريبات التي نشرت اليوم عبر صفحة @OnLeaks عن أبعاد هاتف OnePlus 8T المرتقب من وان بلس، حيث يتميز الهاتف بقياسات 162.8 في 75.5 في 8.4مم، كما تصل سماكة الهاتف عند الجزء البارز الخاص بالكاميرة إلى 9.3مم.
ولقد شاركت صفحة @OnLeaks في وقت سابق صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هاتف OnePlus 8T، كما تشير بعض التوقعات إلى أن سُمك هاتف OnePlus 8T يتوافق مع إصدار الشركة السابق 8 Pro.
كما يدعم هاتف OnePlus 8T معدل تحديث 120 Hz، ويأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، كما سيكون أول إصدار من وان بلس ينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، والذي يدعم شحن نسبة 58% من البطارية خلال 15 دقيقة فقط، أو شحن البطارية بشكل كامل خلال 49 دقيقة.
يذكر أن وان بلس أكدت بشكل رسمي على أن الشركة لن تقدم إصدار Pro من سلسلة هواتف T هذا العام، لذا سيقتصر إعلان الشركة عن هاتف OnePlus 8T الذي يأتي بمجموعة مميزة من المواصفات وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، لذا نترقب حدث وان بلس المقرر عقده في 14 من شهر أكتوبر الجاري لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.
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