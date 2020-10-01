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هناك الكثير من مواقع التسوق في الإمارات، هذا يعود لكون الإمارات من أفضل الدول العربية فيما يتعلق الأمر بمجال التعاملات الرقمية والتواجد الرقمي سواء ً كان للمتاجر أو للمستخدمين العاديين.

أضف إلى هذا سهولة التعامل مع الجمارك والطلبات من الخارج مما يجعل الفارق الوحيد بين طلب قطعة ما من الخارج والفرق بين طلبها من الداخل هو السعر ومدة الوصول فقط، ولهذا كان بداية دخول متجر أمازون للمنطقة العربية في الإمارات .

من هذا المنطلق يجب أن تعرف أن هناك الكثير من مواقع التسوق في الإمارات بمختلف الفئات المستهدفة من ملابس وأمور للأطفال والسيدات وحتى إكسسورات رجال ولهذا فإننا اليوم سنتحدث معكم عن مجالنا وسنقدم لكم أفضل مواقع التسوق المتعلقة بالتقنية وأمور التقنية بشكل عام .

أفضل مواقع التسوق التقنية في الإمارات :

كما قلنا سنقدم لكم أفضل مواقع التسوق للتقنية في الإمارات تحديداً ولن نتحدث عن الأمور الأخرى.

بعض المتاجر التي سنقدمها اليوم تضم بداخلها أمور أخرى ولكن الأولوية للقطع التقنية.

ستجدون بعض المواقع العالمية في مقالنا اليوم وهذا لأنها تشحن للإمارات بسهولة وعلى فترات قصيرة لذا فهي مناسبة للغاية .

موقع Gearbest واحد من اكثر المواقع المشهورة في مجال الإلكترونيات المتنوعة والقطع المتنوعة الصغيرة ولحسن الحظ فإنه يوفر الشحن المباشر إلى الإمارات .

يحتوي موقع Gearbest على تشكيلة واسعة للغاية من القطع الإلكترونية والقطع العامة الغريبة التي قد لا تراها بشكل منتشر في المتاجر العادية والأهم أنه يمتاز بعروض مميزة وقوية للغاية حيث ستجد بعض قطع بخصم أكثر من 50% عليها !

يمكنك مشاهدة سعر القطعة وسعر الشحن الخاص بها أيضاً مع المدة المتوقعة للشحن والتوصيل خلالها كما ترى من الصورة .

يمكنك الوصول لصفحة العروض السريعة Flash Sales على الموقع من خلال هذا الرابط .

ما يميز هذا الموقع عن غيره من المواقع الأخرى هو أنه يمتلك مجموعة من المتاجر والمخازن المنتشرة في جميع الدول حول العالم ويمكنك تصفح محتويات كل مخزن في كل دولة على حدة.

الموقع له مخزن في الكويت ومخزن في أمريكا وآخر في الصين ولكن وجود مخزن في المنطقة العربية يعني أنك تستطيع الحصول على القطع في وقت أقصر وأسرع من المعتاد وهذا أمر جيد للغاية .

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يحتوي المتجر على مجموعة كبيرة من القطع المتاحة لك والتي يمكنك شراءها سواءً من ناحية عتاد الكومبيوتر او الابتوبات او حتى أمور المنزل الأخرى ويمكنك بسهولة الاختيار منها واضافتها لسلة مشترياتك .

العيب الوحيد في الموقع هو انه لن يخبرك بسعر الشحن إلا عندما تصل إلى النقطة الأخيرة وقبل الدفع النهائي .

إن كنت أحد المهتمين بمجال التصوير بأنواعه سواءً كان فوتوغرافي أو فيديو أو حتى مهتم بالتقنية بشكل عام فلابد أنك قد مررت بموقع b&H اثناء متابعتك لأحد صناع المحتوى في الغرب .

يعتبر هذا الموقع هو المصدر الأول والأساسي لجميع القطع المتعلقة بصناعة المالتي ميديا والتقاطها وغيرها من الأمور المتعلقة بها .

الموقع يدعم الشحن المباشر إلى جميع الدول العربية وعلى راسها الأمارات بأسعار منطقية ومقبولة للغاية.

يعتبر موقع علي إكسبريس واحد من عمالقة التجارة الإلكترونية في العالم والصين تحديداً، حتى مع أزمة كرونا في الفترة الماضية إلا أن الشحن من الموقع لم يتاثر كثيراً فقط بعض التأخيرات في التسليم.

بسبب الاهتمام بالموقع بشكل كبير في المنطقة العربية قررت الشركة أن تقوم بفتح مخزن خاص بها في السعودية وهذا لتقليل اسعار الشحن ومدة الشحن الخاص بالقطع.

أيضا يوفر الموقع خدمة Aliexpress direct على مجموعة من القطع المختارة التي تضم شحن مجاني ودفع عند الاستلام بالإضافة إلى ارجاع مجاني وضمان الأموال في حالة الإرجاع .

يعتبر هذا الموقع اضافة متوقعة للغاية في هذا المقال أليس كذلك ؟

في الواقع لا يمكن أن نتحدث عن التجارة الالكترونية من دون أن نذكر عملاق التجارة الالكترونية وكنا تحدثنا عن الموقع بشكل مفصل في مقالنا : طريقة الشراء من امازون التوصيل حتى باب البيت .

ولكن دعني اليوم أخبركم بخدعة صغيرة.

هناك أكثر من 50 موقع منفصل لأمازون مثل أمازون المانيا وامازون بريطانيا وفرنسا و بالطبع النسخة العالمية أو نسخة أمريكا وأخيراً وليس آخراً نسخة الإمارات .

كل نسخة تضم مجموعة عروض وقطع مميزة خاصة بها وبالطبع هناك الكثير من المنتجات المشتركة بين مختلف النسخ.

قمنا اليوم بتقديم أهم مواقع التجارة العالمية والمحلية التي تدعم الشحن المحلي والفوري إلى الإمارات، بالطبع هناك الكثير من مواقع التسوق الأخرى التي تدعم الشحن للإمارات ولكن من وجهة نظري هذه هي المواقع الأفضل في هذا المجال .