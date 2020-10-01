تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق جهاز Surface Go الجديد لمنافسة أجهزة Chromebook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق البرمجيات إصدارها الجديد من أجهزة حاسب Surface Go، الذي ينطلق بمميزات تنافس أجهزة Chromebook في الأسواق، مع سعر يبدأ من 549 دولار.

تقدم مايكروسوفت جهاز Surface Go الجديد بحجم أنحف ووزن أخف من الإصدارات السابقة، إلا أنه يأتي بآداء أقل قوة من إصدارات الشركة المميزة من أجهزة Surface.

يتميز جهاز Surface Go الجديد من مايكروسوفت بحجم شاشة 12.4 إنش، ودقة عرض 1536 في 1024 بيكسل، مع أبعاد 3:2، أيضاً مع الحجم الصغير للشاشة يأتي هذا الإصدار بوزن خفيف يصل إلى 1.11 كجم فقط، وهو وزن أخف من MacBook Air، وأيضاً أخف من أجهزة Chromebook.

أيضاً من بين المميزات المقدمة من مايكروسوفت في جهاز Surface Go الجديد، في لوحة المفاتيح التي تأتي بحجم كامل في هذا الإصدار رغم الحجم الصغير لهيكل الحاسب، كما تتميز المفاتيح بمسافة إنتقال 1.3 ملم، وتتضمن لوحة تتبع Windows Precision بحجم كبير.

كما تدعم مايكروسوفت هذا الإصدار بالجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core i5، وهو معالج رباعي الأنوية يأتي بآداء جيد لهذه الفئة من الأجهزة.

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ويأتي النموذج الرئيسي من جهاز Surface Laptop Go بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في eMMC، وهي من المواصفات الضعيفة لهذا الإصدار، إلا ان مايكروسوفت تقدم إختيار أعلى في نموذج يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في SSD، على أن يتوفر هذا النموذج بسعر 699 دولار.

كما يضم جهاز Surface Go الجديد منفذ USB-C واحد، ومنفذ USB-A، مع مدخل للسماعات، ومنفذ للشحن، أيضاً يأتي الجهاز بكاميرة webcam بدقة 720 بيكسل، إلا أنها لن تدعم تقنية التعرف على الوجه عبر Windows Hello، لذا تقدم مايكروسوفت ميزة إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي لدعم التسجيل في نظام ويندوز، على أن تتوفر الميزة في النموذج الذي يأتي بسعر 699 دولار، أو بسعر 899 دولار.

أيضاً يدعم جهاز Surface Go معايير Wi-Fi 6، وتقنية الشحن السريع لشحن البطارية بنسبة 80% خلال ساعة واحدة، كما يأتي الجهاز بثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأزرق، والذهبي، والبلاتيني، كما يتوفر للحجز المسبق اليوم، على أن يبدأ الشحن في 13 من أكتوبر.

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