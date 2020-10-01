قد تواجه شركة جوجل تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في الصين أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تواجه شركة جوجل قريبًا تحقيقًا لمكافحة الإحتكار في الصين بالإضافة إلى التحقيق الذي تحدثنا عنه في مقال سابق بالولايات المتحدة، على الأقل وفقًا لوكالة الأنباء رويترز. وبحسب ما ورد، فسوف تنظر الحكومة في الاتهامات التي تقول بأن شركة جوجل إستخدمت هيمنتها على نظام الأندرويد لخنق المنافسة في سوق الهواتف المحمولة، قائلة إن ذلك قد يتسبب في ” ضرر بالغ ” لشركة Huawei والشركات الصينية الأخرى.

يمكن أن يبدأ ذلك في المستقبل القريب، وعلى الأرجح في شهر أكتوبر الجاري. قال أحد مصادر رويترز : ” ستنظر الصين أيضًا في ما فعلته دول أخرى، بما في ذلك إجراء مناقشات مع مدراء جوجل التنفيذيين”. وستدرس أيضًا كيف قرر الاتحاد الأوروبي فرض غرامة قدرها 5.1 مليار دولار على شركة جوجل في العام 2018.

قرار الصين بشأن رفع قضية ضد جوجل يتوقف على علاقتها مع الولايات المتحدة. تدهورت العلاقة بين البلدين بعد أن منعت الولايات المتحدة شركة Huawei من إستخدام النسخة الكاملة من نظام الأندرويد التابع لشركة جوجل وأجبرت ByteDance على بيع جزء من TikTok للشركات الأمريكية.

ومن المفارقات أن الولايات المتحدة والعديد من الولايات تخطط أيضًا لإطلاق تحقيق لمكافحة الإحتكار ضد جوجل قريبًا جدًا. يمكن أن تنظر وزارة العدل في هيمنة جوجل على الأندرويد، وعلى حصة كبيرة من قطاع الإعلانات الرقمية وأنشطة محركات البحث. يمكن إطلاق كلا التحقيقين في شهر أكتوبر الجاري، مما يعني أن الصين والولايات المتحدة يمكن أن تقاتل بعضهما البعض بينما يهاجم كلاهما شركة جوجل.