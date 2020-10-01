عملاء آبل غير مهتمون كثيرًا بشبكات الجيل الخامس 5G، وفقا لإستطلاع جديد للآراء

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات القادمة مع تشكيلة iPhone 12 Series هي دعمها لشبكات الجيل الخامس 5G. يعتقد بعض المحللين أن هذا قد يمثل صفقة مهمة جدًا لشركة آبل ويُمكن أن يساعد في زيادة مبيعات iPhone. ومع ذلك، من المثير للإهتمام أن نجد إستطلاعًا للآراء أجراه موقع Decluttr يخلص إلى إستنتاج مفاده أن إهتمام عملاء آبل بشبكات الجيل الخامس 5G أقل مما نعتقد.

ووفقا للإستطلاع، والذي شمل 1750 من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد إتضح أنه من بين عدد عملاء آبل الذين ينوون شراء iPhone 12 الجديد، لم يكن 42 في المئة منهم يعرفون حتى أن تشكيلة iPhone 12 Series القادمة ستدعم شبكات 5G. قد يشير هذا إلى أنه ربما كانت هناك ميزة أخرى أو سبب آخر دفع هؤلاء المستخدمين للترقية.

Advertisements

الأمر الأكثر إثارة للإهتمام هو أن الإستطلاع وجد أن 28 في المئة من مستخدمي iPhone إعتقدوا بالفعل أن هواتفهم الذكية تدعم شبكات 5G. بطبيعة الحال، هذا لا يعني أن إطلاق شركة آبل لهواتف تدعم شبكات 5G يُعتبر مضيعة للوقت، ولكنه يشير إلى أن هناك عوامل أخرى تدفع المستخدمين إلى الترقية.

ومع ذلك، يُعد هذا الإستطلاع صغيرًا نسبيًا وقد لا يكون بالضرورة مؤشرًا لجميع مستخدمي iPhone، ولكن ماذا عنك أنت؟ هل دعم شبكات 5G يُعتبر سببًا كافيًا بالنسبة لك للترقية إلى iPhone 12؟ أم أن هناك سبب آخر وراء ذلك؟