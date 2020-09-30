الإعلان رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro مع شاشات 144Hz والمعالج SD865

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Xiaomi MI 10T Series، والتي تتألف من ثلاثة هواتف ذكية، وهي Xiaomi Mi 10T Lite و Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro. وفي هذه المقالة سنتحدث عن الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro، في حين سنتطرق للهاتف Xiaomi Mi 10T Lite في مقالة منفصلة.

كما أوضحت لنا التسريبات والشائعات السابقة، يكمن الإختلاف الرئيسي بين الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro في الكاميرا الأساسية، فالهاتف Xiaomi Mi 10T يضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل في حين يضم الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro كاميرا أساسية أفضل بدقة 108 ميغابكسل.

الإختلاف الآخر الوحيد وفقا للمعلومات الرسمية التي توصلنا بها اليوم من شركة Xiaomi هو أن الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro سيكون متوفرًا للشراء مع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية بينما سيكون الهاتف Xiaomi Mi 10T متوفرًا مع 128GB فقط من الذاكرة الداخلية.

Advertisements





وبالنسبة لبقية المواصفات المشتركة بين كلا الهاتفين، فهي تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB من نوع LPDDR5، وشاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، فضلاً عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وعلاوة على ذلك، فكلا الهاتفين يدعمان كذلك البلوتوث 5.1 و WiFi 6، ويضمان منفذ السماعات 3.5mm.

وبالنسبة لبقية الكاميرات في كلا الهاتفين، فهي تشمل كاميرا واحدة في الأمام بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وكاميرتين إضافيتين في الخلف بغض النظر عن الكاميرا الأساسية تشمل كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فكلا الهاتفين يأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12.

وفيما يخص الأسعار، فقد ذكرت شركة Xiaomi أن نسخة 6GB/128GB من الهاتف Xiaomi Mi 10T ستُكلف 500 يورو وستصل إلى أوروبا قريبًا، في حين ستُكلف نسخة 8GB/128GB نحو 550 يورو. وفي نفس الوقت، ستُكلف نسخة 8GB/128GB من الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro نحو 600 يورو، في حين ستُكلف نسخة 8GB/256GB من نفس الهاتف نحو 650 يورو.