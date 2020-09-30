كيف تتابع مؤتمر اطلاق Google pixel 5 اليوم من منزلك وماذا تحتاج ان تعرف؟

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Google pixel 5 ينطلق اليوم في مؤتمر قررت جوجل ان يكون ميعاده الساعة الثامنة مساءًا يوم 30 سبتمبر 2020. اي انني اكتب هذا المقال قبل اطلاق الهاتف بأقل من خمس ساعات وانت تقرأه قبل اطلاقه بساعات قليلة. الهاتف المنتظر بشدة في عام 2020. ليس لمواصفاته فهي معروفة، ولا لمميزاته فهي ايضًا معروفة، بل بسبب مايدور حول هذا الهاتف من الحديث، الهاتف الرائد من جوجل الذي يصدر بدون معالج رائد، الهاتف الأول لجوجل من فترة الذي يجاري سياسة التصميم الحديثة لعام 2020. اي اننا نتابع هذا المؤتمر لنسخر من جوجل بعض الشئ لكن نحن فعلًا في انتظار هاتف كبير جدًا وبقيمة ممتازة جدًا ان قامت جوجل بتسعيره بشكل مميز. ودعني استبق الأحداث فنحن في انتظار افضل كاميرا هاتف محمول من ناحية الصور في عام 2020، جوجل دائمًا ما تبدع في الكاميرات، في هذا المقال سنذكر ما نعرفه وما تحتاجه عن الهاتف، وكيف تتابع المؤتمر

مواصفات Google Pixel 5 المتوقعة

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة بحجم 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية ثنائية الكاميرا الأولى بدقة 12.2MP مع فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 16MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 4080mah داعمة للشحن السريع بقدرة 18Watt

Google pixel 5 بمميزات جديدة، واحباط جديد

الهاتف الجديد محبط من ناحية المواصفات على الورق لأنه من المفترض ان يكون هاتفًا رائدًا لكنه غير رائد بهذه المواصفات، المعالج ينتمي للفئة المتوسطة، البطارية صغيرة بمعايير 2020 ومع شاشة بمعدل تحديث 90Hz فالبطارية ستعاني كثيرًا، تجربة Google pixel 4 كانت محبطة جدًا من هذه الناحية، الشاشة ايضًا بدقة FHD+ فقط، مواصفات هذا الهاتف على الورق محبطة لكن هناك تسريب واحد فقط يجعلني ازيد من التفكير بشأن هذا الهاتف، فالهاتف معدني ولكنه يحمل شحنًا لاسلكيًا، بعد العديد من التسريبات ان الهاتف سيظهر بجسم بلاستيكي.

لماذا الأمر كبير؟، في الواقع هناك جهاز واحد فقط في العالم مصنوع من المعدن ويحمل شحنًا لاسلكيًا وهو جهاز Huawei Matepad pro اللوحي، الأمر محير لأن المعادن ضد الشحن اللاسلكي وستقوم بعكس واضعاف موجات الشحن اللاسلكي الكهرومغناطيسية، ناهيك عن ظاهرة افران الحث التي قد تنشأ بسبب هذا الأمر، فكيف فعلتها Google؟، التسريبات حول هذا الأمر قد تكون خاطئة قد يكون الهاتف بإطار من الألمونيوم وظهر زجاجي مطلي بإحترافية ليصبح مثل الإطار بالضبط، لكن Huawei قد فعلتها من قبل لما لا تفعلها Google؟. سنتعرف اكثر اثناء المؤتمر

Google pixel 5 ليس وحده اليوم

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هناك هاتف آخر وهو هاتف Google pixel 4a 5G، الهاتف ظهر على متجر جوجل فالبتأكيد سيصدر اليوم والا ان جوجل ترفعه كتمويه، هاتف Pixel 4a 5G بنظرة سريعة لمواصفاته المذكورة بالأسفل فالهاتف هو Google pixel 5 ولكن بشكل اضعف، نفس المعالج، نفس الشاشة ولكن بدون معدل التحديث العال، بطارية اصغر، ارقام كاميرات اضعف نسبيًا، لايحمل شحن لاسلكي وبمواد مختلفة فهذه المرة من البلاستيك وبطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 بدلًا من Corning Gorilla Glass 6 في Pixel 5

مواصفات Google Pixel 4a 5G

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة بحجم 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية ثنائية الكاميرا الأولى بدقة 12.2MP مع فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 8MP الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 4080mah داعمة للشحن السريع بقدرة 18Watt

كيف تتابع اطلاق Google Pixel 5

جوجل اطلقت موقع مخصوص من أجل المؤتمر، الموقع بصورة لغرفة معيشة حقيقية، كعادة جوجل فهي تحاول ان تضع مؤتمراتها في المناخ العائلي الدافئ اللطيف، الظريف في الموقع انك اذا فتحته على الكمبيوتر وقمت بالضغط على ازرار الكيبورد، او فتحته على الهاتف وقمت بلمس الشاشة بشكل عشوائي ستستمع الى بعض الموسيقى كأنك تعزف، فتكون هذه اول مرة في حياتك تضغط على لوحة المفاتيح ولا تخف من اي اخطاء املائية نهائيًا، لكن لمحبي المشاهدات التقليدية فالبث ايضًا سيكون على موقع يوتيوب، بديهي جدًا ان يكون على يوتيوب فهو مملوك لـGoogle، سأترك روابط البث وموقع البث بالأسفل

لمتابعة مؤتمر Google Pixel 5

اسعار Google Pixel 5 و Google Pixel 4a المتوقعة

سأتنبأ بسعر Google pixel 5 الذي سيكون بسعر 600 او 700 دولار امريكي اتمنى ان يكون بهذا السعر فعلًا. الـGoogle pixel 4a على النقيض انا اخبركم بسعره الذي سيكون بسعر 500 دولار لأن Google على الموقع بالفعل ذكرت ان الهواتف تبدأ من 500 دولار. فبديهي الهاتف الأقل ارخص، اتمنى ان اكون محقًا بهذه الأسعار جوجل تقدم تجربة جديدة في فئة مهجورة هي فئة الـ700 دولار التي تركتها الشركات لفترة لفئة الـ1000 دولار والآن يعودون لها من جديد، لا شئ رسمي بعد لكن المؤتمر اليوم الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في انتظار هاتف جوجل الجديد

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