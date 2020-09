شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد قناع وجه أبل المخصص لحماية موظفيها من كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عدد من التقارير خلال الأسابيع الماضية أن شركة أبل صممت أقنعة وجه خاصة لموظفى الشركة وعمال التجزئة، والآن قامت قناة على يوتيوب بإلقاء نظرة فاحصة على شكل القناع وتصميمه المختلف، ويظهر الفيديو أن كل صندوق يأتى مع خمسة أقنعة ومحولات محكمة الغلق يمكن استخدامها لربط حلقات الأذن بشكل آمن، كما توجد تعليمات مكتوبة على الصندوق تخبر المستخدمين بغسل أيديهم، وكيفية فتح القناع وكيف يمكن ضبط الأشرطة لتناسب القناع بشكل آمن.

تمامًا كما هو الحال مع منتجات Apple، يحتوى القناع على عبارة "Designed by Apple in California، Assembled in China" مكتوبة عل الصندوق، والمثير للاهتمام هو أن كل صندوق قناع يبدو أنه يحتوى على رقم تسلسلى وتاريخ إنتاج مكتوب عليه.

وبينما لم تكشف Apple عن نوع القماش المستخدم للقناع، لكن يكشف الفيديو أنه مصنوع من ثلاث قطع من القماش عالى الجودة، ولم تحدد Apple ما إذا كان القناع N95 ولم تكتب أى تصنيف آخر، ومع ذلك، يشير تقرير صادر عن Apple Insider إلى أن "الاختبارات وجدت أن الغشاء فعال فى منع خروج الهواء من فم المستخدم."

ويقال إن القناع يأتى بأحجام مختلفة ويمكن غسله حتى خمس مرات، ونظرًا لأنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم بيعه للمستهلكين، فلا توجد تفاصيل أسعار متاحة.

كما تم الإبلاغ عنه سابقًا، فإن القناع مخصص لموظفى التجزئة والعاملين بأبل فقط حتى الآن، إذ تم تصميم القناع من قبل فريق التصميم الهندسى والصناعى فى الشركة، وهى نفس المجموعة التى تعمل على تصميم منتجات أبل الأخرى.

وفى وقت سابق من هذا العام، صممت أبل أيضًا دروعًا خاصة للوجه، تم تسليمها لمتخصصى الرعاية الصحية والعاملين فى الخطوط الأمامية فى مكافحة جائحة فيروس كورونا.