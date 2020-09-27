تسريب جديد عن iphone 12 Mini

تسريب يؤكد ظهور iphone 12 mini .

مع اقتراب مؤتمر الاعلان عن هاتف iphone 12 يظهر اسم iphone 12Mini بكثرة هذه الأيام وهو ما يدل أننا على الأغلب سنرى جهازاً بهذا الإسم فعلاً.

منذ بضعة أيام ظهر تسريب لشكل هاتف iphone 12 Mini كما ترى في الصورة من احد المسربين المعروفين عالمياً بتخصصهم فالايفون.

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والآن يظهر تسريب جديد على تويتر لمجموعة من علب الأغلفة Cases لمجموعة هواتف iphone 12 وسترى وبكل وضوح ان اسم mini يظهر واضحاً كما ترى في التغريدة المدمجة بالأسفل.

بحسب ما تخبرنا الصورة فإن الهاتف الصغير سيأتي بحجم 5.4 بوصة وسيكون هذا العام هو أول مرة تصدر آبل أربعة هواتف معاً في وقت واحد.

إطلاق هاتف iphone 12 Mini لن يكون امراً غريباً على آبل فهي بالفعل تستخدم هذا الإسم مع أجهزة ipad mini و Mac mini لذا لن يكون غريباً إن رأينا نسخة ميني من هواتف ايفون .

المصدر .