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آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 8:02 مساءً
Root Board Game الآن على أندرويد و iOS
Root Board Game هي لعبة مغامرات شهيرة من تطوير استوديوهات “Dire Wolf Digital” حصلت على نصيبها العادل من الجوائز، حيث بدأت اللعبة كإصداراين على Nintendo Switch وسطح المكتب، والآن أصبحت متاحة على الهواتف المحمولة “أندرويد و iOS”، وبالطبع، مع هذا الدعم، سيكون هناك تجربة رقمية ممتعة.
وعبر المقطع الدعائي أدناه، يمكنك الحصول على نظرة سريعة على ما تُقدّمه اللعبة، وكما تُلاحظون، فإن الرسومات المظللة بالخلايا جذابة لدرجة كبيرة، ومع ذلك، يجب معرفة بأن طريقة اللعب هي التي ترفع من قيمة العنوان، كونها لعبة عميقة تقدم منحنى تعليمي مستمر، لذا، توقع أن تخسر مجموعة قبل أن تشعر بآليات اللعبة.
ونظرًا لأن هذه لعبة تدور حول فصائل متعددة تشارك في الحرب، فإن أفضل رهان لك هو اللعب مع كل مجموعة للتعرف على نقاط قوتها وضعفها، لذا فإن التجريب هو المفتاح محاذاة بالصبر، فضلًا على أن اللعبة توفّر اللعب اللعب أوفلاين وأنلاين، بحيث يمكنك التدرب في وضع عدم الاتصال قبل أن تختار مواجهة خصوم في العالم الحقيقي.
أخيرًا، إذا كنت من محبي الألعاب العميقة التي تتطلّب العديد من مرّات اللعب للتعلّم، فإن هذه اللعبة هي عنوانك القادم، وللأسف الشديد اللعبة غير مجانية، فهي متاحة للتحميل دفعة واحدة وبسعر 9.99$، وهي بنظرنا، تستحق الدفع لها، وذلك بحسب “عالم التقنية”.
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