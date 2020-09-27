فورتنايت تستعد لخوض معركة قضائية جديدة مع “ابل”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:09 مساءً - في سبيل فرض لعبتها على متجر “آب ستور” دون التقيد بعمولات، تستعد شركة “إبيك جيمز” المطورة للعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت” لخوض جولة جديدة في معركتها القضائية مع العملاقة الأمريكية “أبل” .

وتعود “إبيك جيمز” إلى المحكمة، الإثنين، لتحاول إقناع قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بضرورة إعادة لعبة “فورتنايت” إلى متجر تطبيقات “أبل”، رغم التفافها على العمولة التي تتقاضاها المجموعة العملاقة على العمليات عبر منصاتها.

وتحصر “أبل” إمكانية تحميل التطبيقات لمستخدمي أجهزتها الشهيرة بالمتجر الإلكتروني الخاص بها، فيما تخوض “إبيك جيمز” معركة ضد عمولة الـ30% التي تتقاضاها المجموعة المصنعة لأجهزة “آي فون” و”آي باد” من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات.

وتتواجه “إبيك جيمز” مع “أبل” منذ أسابيع عدة على خلفية هذه العمولة التي تعتبرها الشركة المطورة لـ”فورتنايت” مجحفة.

وهي حاولت الشهر الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل “آي أو أس” التابع لـ”أبل”، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة “فورتنايت” من متجرها الإلكتروني. وقد أيدها قاض بهذه الخطوة باعتبار أن “إبيك جيمز” أخلّت بالتزاماتها التعاقدية.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تعطي “أبل” الأولوية لبيع المحتوى الرقمي وخدمات الاشتراك لأكثر من مليار شخص حول العالم يستخدمون أجهزة عاملة ببرنامجها التشغيلي “آي أو أس”.

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وقد شكّلت المنازعة بشأن العمولة مناسبة لمضافرة جهود مطوّري تطبيقات آخرين يتهمون “أبل” بممارسة سياسة احتكارية في متجرها للتطبيقات الإلكترونية.

وتحالفت مجموعة من كبار مطوري، بما في ذلك “إبيك جيمز” وخدمة “سبوتيفاي” العملاقة للموسيقى بالبث التدفقي، أخيرا للضغط من أجل تغيير قواعد التعامل مع الأسواق الإلكترونية الرئيسية التي تديرها “أبل” و”جوجل”.

وتدير “غوغل” متجر “بلاي ستور” للتطبيقات المصممة للأجهزة العاملة بواسطة برنامج “أندرويد” الخاص بها، وهي تتقاضى أيضا عمولة، لكنها تترك الحرية لمستخدمي أجهزتها في تحميل التطبيقات من متاجر إلكترونية أخرى إذا ما أرادوا ذلك.

وأكدت الشركات المتحالفة تحت راية “كواليشن فور آب فيرنس” (الائتلاف من أجل تطبيقات منصفة)، أن على “أبل” والمنصات الأخرى “الموافقة على الخضوع لإشراف للتأكد من أن سلوكها يشجع على التنافسية في السوق وبأنها تقدم للمستهلكين خيارا منصفا.

وتسعى هذه الشركات إلى تطوير التشريعات التي تحكم عمل متاجر التطبيقات الإلكترونية، آخذة على مشغلي المنصات المحمولة، خصوصا “أبل” و”غوغل”، بأنها الخصم والحكم في أي خلاف، ومتهمة إياها بسحق المنافسة من خلال الترويج لمنتجاتها الخاصة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.