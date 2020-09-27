تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف جوجل Pixel 5 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث جوجل الرسمي في 30 من سبتمبر للإعلان عن هاتف Pixel 5، واليوم تأتي أحدث التسريبات لتقدم تفاصيل حول مستوى تسعير هذا الإصدار.

تقدم شركة جوجل في الحدث القادم هاتف Pixel 5 وأيضاً Pixel 4a 5G، ولقد إستعرضت التسريبات السابقة مواصفات الهاتفين، والتصميم المميز لهذه الإصدارات، إلى جانب الألوان التي تنطلق بها الهواتف في الأسواق.

ولقد أشارت جوجل في تصريحات سابقة إلى أن هاتف Pixel 4a 5G سينطلق بسعر 500 دولار للأسواق، كما بعض أشارت التسريبات إلى أن هاتف Pixel 5 سينطلق للأسواق بسعر يبدأ من 700 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما أشار Evan Blass في تسريبات جديدة إلى أن هاتف Pixel 5 ينطلق في سوق كندا بسعر 900 دولار، حيث تتوافق هذه التسريبات مع تفاصيل جاءت من Vodafone في ألمانيا والتي أشارت إلى أن الهاتف يتوفر بسعر 630 يورو.

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يذكر أن هاتف Pixel 5 ينطلق بحجم شاشة 6 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G ، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

هاتف Pixel 5 يأتي بكاميرة خلفية بدقة 12.1 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، كما يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل بالحركة البطيئة عند 124 إطار لكل ثانية.

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