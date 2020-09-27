تكنولوجيا: REALME تستعد لإطلاق هاتف REALME 7 PRO SE في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Madhav Seth الرئيس التنفيذي لشركة REALME في إعلان تشويقي نشر على تويتر على خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من سلسلة REALME 7، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن الإصدار القادم ينطلق بعنوان REALME 7 PRO SE.

قدمت شركة REALME في بداية هذا الشهر كلاً من هاتفي Realme 7 و 7 Pro، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة.

ولقد أشار تقرير نشر مؤخراً عبر 91Mobiles إلى أن Realme تقدم هاتف Reame 7i بعنوان جديد في أسواق أخرى، حيث ينطلق في السوق الهندي بعنوان REALME 7 PRO SE.

ويكشف الإعلان التشويقي الذي نشر عبر Madhav Seth عن إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية الخاصة بالإصدار المرتقب، تأتي مع فلاش LED، كما تؤكد الصورة على أن المستشعر الرئيسي في الكاميرة يأتي بدقة 64 ميجا بيكسل، أيضاً يظهر الهاتف باللون الأخضر Aurora الذي قدم لهاتف Realme 7i.

المصدر

اعلان





