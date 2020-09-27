تكنولوجيا: TSMC تورد أقل من 9 ملايين وحدة من معالج KIRIN 9000 لشركة هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة TSMC عجزت عن تنفيذ كافة طلبات التوريد المقدمة من هواوي من معالجات KIRIN 9000، حيث قامت TSMC بتوريد 9 ملايين وحدة من معالج KIRIN 9000 من أصل 15 مليون وحدة من طلبات هواوي.

تعتمد شركة هواوي على TSMC في عملية تصنيع رقاقات KIRIN المصممة من شركة هواوي، إلا أن القيود الأمريكية فرضت حظر على شركة TSMC يمنعها من إنتاج رقاقات KIRIN جديدة بعد 15 من سبتمبر.

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أشارت أحدث التقارير إلى أن التاريخ المحدد من الإدارة الأمريكية لإنهاء الأعمال القائمة بين هواوي وTSMC في 15 من سبتمبر، أدى إلى فشل الأخيرة في تحقيق كافة الطلبات المقدمة من هواوي لتوريد 15 مليون وحدة من معالجات KIRIN 9000، حيث إستطاعت الشركة إنتاج 8.8 مليون وحدة شريحة فقط من طلبات توريد هواوي.

في الوقت الحالي لم تؤكد هواوي أو TSMC بشكل رسمي على توقف عملية إنتاح معالجات KIRIN 9000، إلا أن Yu Chengdong الرئيس التنفيذي للقطاع الإستهلاكي في شركة هواوي كان قد أشار في وقت سابق إلى أن رقاقة KIRIN 9000 التي تدعم سلسلة Mate40 قد تكون الإصدار الأخير من سلسلة معالجات KIRIN.

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