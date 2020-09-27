مصير “تيك توك” في الولايات المتحدة يٌحسم اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 37 دقيقة

مع اكتمال دورة عقارب الساعة في الولايات المتحدة ، سيتعذر على المستخدمين الجدد تنزيل التطبيق وللمستخدمين الحاليين تحديثه، ما لم يصدر قرار قضائي مخالف.

يُحسم مصير تطبيق ”تيك توك“ (TikTok) الصيني، في أمريكا، اليوم الأحد، خلال جلسة أمام قاض يعود له أن يثبت أو يعلق قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب حظر التطبيق الواسع الشعبية في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد.

وتعقد الجلسة استجابة لالتماس عاجل قدمه ”تيك توك“، على أن تبدأ قرابة الساعة الـ9,30 (13,30 ت غ) أمام القاضي كارل نيكولز في واشنطن.

وستلقى الجلسة متابعة من أوساط الأعمال ومن بكين التي تعلق أهمية كبرى على التطبيق وتحديدا خوارزميته.

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وإن ثبَّت القاضي قرار ترامب بحظر ”تيك توك“، لن يعود من الممكن تنزيله في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد الساعة الـ 23,59 (الإثنين الساعة 3,59 ت غ)، فيما يصبح من المستحيل على المستخدمين الحاليين تحديثه.

وبإمكان القاضي -أيضا- منح مهلة إضافية لتطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة، الواسع الرواج، والذي يحظى بقرابة 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، على غرار ما حصل قبل أسبوع لتطبيق ”وي تشات“ الصيني.

ومن غير المستبعد التوصل إلى اتفاق بين إدارة ترامب والشركة الأم لتيك توك مجموعة ”بايت دانس“ الصينية.

وقدمت ”بايت دانس“ هذا الأسبوع التماسا عاجلا إلى المحكمة الفدرالية في واشنطن مؤكدة أن حظر التطبيق مخالف للدستور الأمريكي.

وأوضحت الشركة أن حظر التنزيل سيكبدها أضرارا فادحة بينما كان التطبيق يكسب نحو 424 ألف مستخدم أمريكي جديد يوميا في مطلع الصيف.