تسريب Pixel 5 الجديد في صور تظهر تصميمه

بدأت الشائعات تنتشر عن هاتف Pixel 5 الجديد من جوجل منذ فترة قريبة تحديداً بعد صدور هاتف Pixel 4a .

وكما نعرف مع جوجل وعادتها فإن الكثير من التسريبات الخاصة بها تصبح حقيقية في النهاية ومؤكدة أيضاً وهذا ما حدث مع أغلب الهواتف المحمولة من الشركة في الفترة الماضية.

التسريب عن Pixel 5 كان يركز على تصميم الجهاز ويظهر ان جوجل قررت ان تعود إلى التصميم القديم.

حيث قررت هذه المرة أن تقدم تصميماً بشكل Two Tone أو ثنائي الخامة والصورة أمامنا لجهاز أسود اللون ولكن جزء منه مطفي matte والجزء الآخر لامع مع وجود مستشعر للبصمة في الخلف بطريقة تجعلني أشعر ان الجهاز يصدر في العام الماضي وليس هذا العام .

لا توجد معلومات واضحة إن كان هذا التصميم سيكون التصميم النهائي للهاتف أم سيتم إلغاءه فهو فالنهاية تصميم Prototype .

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ولا تنسى أيضاً ان هناك هاتف Pixel 4a 5G من المتوقع ان يصدر في نفس الفترة تقريباً.

الأيام وحدها هي القادرة على تأكيد هذا التسريب او نفيه .

المصدر.

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