شاهد..أول رحلة ناجحة لطائرة ركاب تعمل بـ”الهيدروجين”

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أول طائرة ركاب تعمل بالهيدروجين
تمكنت أول طائرة ركاب تجارية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، من إكمال أولى رحلاتها فوق سماء المملكة المتحدة.
والشركة الأمريكية البريطانية المصممة للطائرة هي ”زيرو أفيا“ ( Zero Avia)، التي أعربت عن أملها في أن يصبح الطيران التجاري خاليا من الانبعاثات بحلول عام 2023.
ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، شملت الرحلة الناجحة التي استغرقت 20 دقيقة سير الطائرة على المدرج، وعملية إقلاع وتحليق قبل الهبوط.
ومن المقرر أن تتبعها رحلة لمسافة 250 ميلا من جزر أوركني، شمال بريطانيا، في وقت لاحق من هذا العام.
وأقلعت الطائرة التي تتسع لـ 6 أفراد، والمسماة ”بايبر إم- كلاس“، من مطار كرانفيلد، والذي يحتوي على مرفق البحث والتطوير التابع لشركة ”زيرو افيا“.
وتتضمن خلايا وقود الهيدروجين توليد الكهرباء لتشغيل البطارية ومحرك عن طريق خلط الهيدروجين والأكسجين من الجو من خلال تفاعل كيميائي، وهي عملية لا تنتج نفايات مضرة، بل مياه.
وهذه التكنولوجيا صديقة للبيئة، على عكس الطيران التقليدي الذي يشكل أحد العوامل الرئيسية المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحترار العالمي.
وقال فال مفتاخوف، الرئيس التنفيذي لشركة ”زيرو افيا“: ”بعض الطائرات التجريبية قد سبق وحلقت باستخدام خلايا وقود الهيدروجين كمصدر للطاقة، إلا أن هذه هي الطائرة الأولى المتاحة تجاريا“.
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