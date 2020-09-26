تكنولوجيا: مساعد أليكسا يمكنه الرد أسرع على الاستفسارات والأوامر.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيكون المعالج مدمج في مكبر الصوت الذكي الجديد Echo ، و Echo Dot و Echo Dot، و Echo Dot Kids Edition ، وشاشة Echo Show 10 الذكية، وعلى الرغم من أن Echo و Echo Show 10 فقط هما اللذان يمتلكان الذاكرة الموجودة على الجهاز اللازمة لدعم أمازون، تخبرنا الشركة بنماذج جديدة للكلام العصبي.

سيتم أيضًا دمج AZ1 في المزيد من المنتجات في مجموعة Echo من الآن فصاعدًا، حيث ترسل منتجات أمازون الموجودة مسبقًا بدون AZ1 كلاً من الصوت والتفاعل المقابل له إلى السحابة لتتم معالجته وإعادته.

يمكن لـ Echo و Echo Show 10 التعامل مع الصوت على الجهاز، وبالتالي الحد من مقدار الوقت المستغرق لمنح المستخدمين استجابة.

وعلى الرغم من كيفية معالجة هذه الأجهزة لصوتك، فإن طريقة عرض سجل الصوت والألفاظ في تطبيق Alexa لا تتغير.

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تقول أمازون، إن مزايا زمن الانتقال هذه ستكون متاحة أولاً للغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، لكنها تخطط للتوسع في المزيد من اللغات في الوقت المناسب.

وتشبه هذه الشراكة بين Amazon و MediaTek شراكة Microsoft مع Qualcomm على معالج SQ1 المصنوع لجهاز Surface Pro X، على الأقل فيما يتعلق بالشركات الكبرى التي تشترك في هندسة السيليكون مع صانعي الرقائق.

ومن الناحية العملية، يبدو AZ1 أكثر شبهاً بـ Google's Neural Core الذي تم تنفيذه من قبل، حيث تتيح هذه الشريحة المخصصة للجهاز فهم اللغة الإنجليزية المنطوقة، لدرجة أنه يمكن نسخ التسجيلات في الوقت الفعلي دون أن تكون متصلاً بالإنترنت.

لم تدعي Amazon أن أجهزة Echo هذه يمكن استخدامها في وضع عدم الاتصال، ولكن من خلال التعامل مع الأجهزة أكثر من السحابة، ستقدم تجربة مستخدم أفضل قليلاً.