شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح ميزة جديدة لـ Reels لزيادة مدة الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت خدمة مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام مدة تسجيل الفيديوهات من 15 ثانية لتصبح 30 ثانية، حيث يمكن للمستخدمين الآن تسجيل فيديوهات بهذه المدة الطويلة، وهو الأمر الذي يعني أن المستخدمين سيقضون وقتا أطول في المنصة وهذا جيد لها.

وبحسب الحساب الرسمي لتطبيق انستجرام على تويتر، فقد أدخلت المنصة تعديلاً على المؤقت الزمني ليصبح حتى 10 ثوان بدلاً من 3 ثوان فقط، وهذا طبيعي مع مضاعفة مدة الفيديو المسموح تسجيلها ورفعها على الخدمة، كما أصبحت الخدمة تسمح للمستخدمين بتعديل المقاطع من اقتصاص وحذف وذلك لجعل عملية إنشاء المقطع أكثر سلاسة.

وعلى ما يبدو أن انستجرام يسعى من خلال Reels لمنافسة تطبيق تيك توك، حيث يستثمر فيها مبالغ وجهد ضخم لجعلها تنافس تيك توك وتسلب منه الأضواء، وتأتي هذه التحديثات الجديدة في استراتيجيتها لجعل تجربة الاستخدام أسهل وأفضل وهو عامل حاسم في بقاء المستخدمين ضمن ميزة انستجرام.

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على جانب آخر أعاد فيس بوك بهدوء إحياء تطبيق Instagram Lite، وهو نسخة متطابقة بصريًا من تطبيق انستجرام الرئيسى، حيث دفعت الشركة أول تحديث لها إلى التطبيق، بعد إغلاق الخدمة رسميًا فى مايو لإجراء عمليات تجديد، واليوم وبشكل رسمى أصبح التطبيق متاحا مرة أخرى، بحسب موقع androidpolice الأمريكي.

ويعود آخر تحديث للتطبيق فى أكتوبر 2019، وآنذاك كان يحمل رقم إصدار Instagram Lite 67، الآن ومع عودة التطبيق فقد حمل رقم إصدار Instagram Lite v216، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة بين الإصدارين، فإن التجربة مشابهة لما تُركت عليه الأمور قبل خمس شهور من الآن، ما عدا تقليل بسيط لحجم التطبيق.