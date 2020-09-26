تعرف على خدمة بث الالعاب Luna الجديدة

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خدمات بث الالعاب أصبحت واحدة من أكثر الخدمات الخاصة انتشاراً عبر الانترنت في الآونة الأخيرة لدرجة أن اغلب الشركات الآن أصبحت تدخل في هذا المجال بشكل قوي للغاية.

آخر شركة تدخل في هذا المجال هي عملاق التجارة العالمية أمازون حيث أعلنت عن خدمة جديدة تدعى لونا Luna وهي الخدمة الخاصة ببث الألعاب إلى أجهزة فاير تي في وأجهزة PC و المنصات المحمولة.

والآن لنتعرف على خدمة Luna بشكل مفصل الآن .

ماهي خدمات بث الالعاب ؟

خدمة بث الالعاب هي خدمة تقدمها شركات مختلفة مثل Nvidia و غيرها من الشركات حيث تسمح لك هذه الخدمة بلعب الألعاب بدقة عالية وجودة عالية دون الحاجة إلى جهاز كومبيوتر خارق أو حتى دون الحاجة إلى شراء الألعاب وتثبيتها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك .

حيث ستقوم بتشغيل اللعبة عبر خوادم الشركة المقدمة لهذه الخدمة مثل جوجل او امازون او نفيديا وغيرها من هذه الشركات.

العيب الوحيد لهذه الخدمة هي أنك ستحتاج إلى خط انترنت قوي ومستقر لتتمكن من الاستمتاع بخدمة بث الالعاب بطريقة سهلة وثابتة ودون اي مشاكل تذكر.

ماهي الألعاب الموجودة في خدمة Luna ؟

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حالياً لا يوجد الكثير من الالعاب الموجودة في خدمة لونا ولكن الخدمة تعتمد على تقديم مجموعة من القنوات يمكنك الوصول إلى الالعاب الخاصة بمجموعة من الشركات على هذه القنوات.

فمثلاً تقدم امازون قناة Luna + باشتراك 6 دولار وهو سعر منخفض مقابل قائمة الالعاب الموجودة فيها، لم يعلن بعد عن القائمة كاملة ولكنها من المفترض انها تضم اكثر من 50 لعبة من اكثر من ناشر معروف وكبير.

وتضم القائمة لعبة Control ولعبة metro Exodus والعاب يوبي سوفت الجديدة جميعاً يوم الاطلاق الخاص بها عبر قناة يوبي سوفت الخاصة.

بحسب تصريحات الشركة فإن مكتبة العاب قناة Luna + لازلت في ازدياد حيث ان الخدمة لازلت في طور الـ early Access .

طريقة استخدام لونا :

كل ما سيكون عليك للاشتراك واستخدام لونا هو الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمة من هنا ثم القيام بتسجيل الدخول بحساب امازون الخاص بك وطلب الدخول إلى Early Access ومن ثم البدء بالاستمتاع بالخدمة من خلال تطبيقها الخاص.

مع الاسف الخدمة متاحة حالياً فقط في امريكا ومن المفترض ان يتم اتاحتها في باقي الدول حول العالم في الفترة القادمة.

يمكنك ايضاً الاستمتاع بالخدمة من خلال أي جهاز تحكم يمكنك توصيله بجهاز اللعب الخاص بك أو من خلال متحكم Luna الخاص والذي يتصل بالخدمة عن طريق الـ Wifi لتقليل زمن الاستجابة ويأتي بسعر 50 دولار تقريباً .

سعر خدمة Luna :

تأتي خدمة لونا من أمازون بسعر اشتراك شهري وهو 6 دولار تقريباً.