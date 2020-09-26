أمازون تكشف عن كاميرا أمنية منزلية جديدة وفريدة من نوعها تضم طائرة بدون طيار مدمجة

فاطمة أيت طالب - دبي -

نظرًا لحقيقة أن كاميرات المراقبة المنزلية أصبحت أرخص وأسهل في التركيب وأسهل في الاستخدام، فليس من المستغرب أن يبدأ المزيد من الأشخاص في استخدامها. في الغالب تُنجز هذه الكاميرات المهمة، ولكن من سيقول أنه لا يمكن تحسينها؟ هذا ما تحاول أمازون فعله باستخدام أحدث كاميراتها الأمنية المنزلية تحت العلامة التجارية Ring.

هذه الكاميرا الأمنية المنزلية الجديدة تحمل إسم Ring Always Home Cam، وهي عبارة عن كاميرا أمنية منزلية تأتي مع طائرة بدون طيار مدمجة فيها. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. تحتوي الكاميرا الأمنية هذه على طائرة بدون طيار صغيرة يمكنها التحليق من قاعدتها كلما طلبت منها ذلك، مما يعني أنه بدلاً من الحصول على عدة كاميرات لتغطية مناطق متعددة، يمكنك فقط إستخدام واحدة للتحليق إلى مناطق محددة تريد إلقاء نظرة عليها.

أفضل جزء هو أن هذا يعالج أيضًا بعض مخاوف الخصوصية المتعلقة بالكاميرات التي تعمل دائمًا. لا تحتوي قاعدة الإرساء نفسها على كاميرا فالكاميرا الأمنية الوحيدة المتاحة مدمجة في الطائرة بدون طيار. هذا يعني أنه عندما تكون الطائرة بدون طيار في وضع الإرساء، فإن قاعدة الإرساء تحجب الكاميرا بحيث أنه حتى لو تم التسجيل، فلن تتمكن من التقاط أي فيديو.

الطائرة بدون طيار ذاتية التحكم بالكامل، لكن يمكن للمستخدمين تحديد مسار التحليق إذا رغبوا في ذلك. سيُطلب من المستخدمين المساعدة في إنشاء خريطة للطائرة بدون طيار عندما يتم إعدادها لأول مرة، لكي تعرف الطائرة بدون طيار مناطق معينة مثل المطبخ وغرفة النوم وما إلى ذلك. سيبلغ سعر Ring Always Home Cam حوالي 250 دولار أمريكي وستصدر في العام 2021.