توسيع ذاكرة التخزين لجهاز Xbox Series X قد تكون عملية مُكلفة جدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة مايكروسوفت في الأونة الأخيرة أن أجهزة الألعاب المنزلية الجديدة Xbox Series X و Xbox Series S الخاصة بها ستدعم إمكانية توسيع الذاكرة التخزينية. هذا يجعلها مثالية للاعبين الذين يلعبون الكثير من الألعاب والذين يميلون إلى الإحتفاظ بألعابهم، بدلاً من حذفها عند الإنتهاء. ومع ذلك، هناك بعض الأخبار السيئة على هذه الجبهة.

هذا لأنه وفقا للقائمين على موقع Kotaku Australia، فقد إكتشفوا إعلان لوحدة التخزين الخارجية من شركة Seagate لجهاز Xbox Series X والتي تُكلف نحو 250 دولار أمريكي. على إفتراض أن هذا السعر دقيق، فهذا يعني أن تكلفة شراء 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية الإضافية ستُعادل تكلفة شراء جهاز Xbox Series S جديد تمامًا.

هذا مُكلف للغاية وخصوصًا إذا أخذنا بعين الإعتبار أن كل ما في الأمر هو زيادة الذاكرة التخزينية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست ذاكرة تخزينية عادية، فقد تم إنشاؤها وتحسينها للإستفادة من بنية Xbox Velocity، مما يعني أن اللاعبين سيكونون قادرين على الحصول على نفس السرعة التي يحصلون عليها مع الذاكرة التخزينية الداخلية لجهاز Xbox Series X.

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من الواضح أن هذا مهم جدًا لأن سرعات القراءة والكتابة للذاكرة التخزينية يمكن أن تؤثر على جوانب اللعبة، لذلك إذا كنت تخطط للحصول على ذاكرة تخزينية إضافية لجهاز Xbox Series S أو Xbox Series X، فضع كل ما قلناه أعلاه بعين الإعتبار.