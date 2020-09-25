انطباعات Oppo Reno 4 بنسختيه المميزات والعيوب مع السعر

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Oppo Reno 4 بنسختيه صدر في مصر بشكل رسمي في مؤتمر عن طريق الإنترنت يوم 23 سبتمبر. الهاتفين الذين صدرا في فترة سابقة من هذا العام بنسخة تدعم الـ5G ونسخة اخرى للـ4G يجذبان بعض اهتمام المستخدمين والتسعير يثير الجدل حول هل الهواتف تستحق السعر؟. ام ان السعر مرتفع جدًا. وهذا هو المعتاد من هواتف Oppo دائمًا ما تجذب الإنتباه. دائمًا ما تكون مصدر للجدل. هذا المقال عن انبطاعاتنا عن الهواتف الجديدة. من ناحية المواصفات. ومميزات كل هاتف. والعيوب التي نراها في الهواتف. والتعليق النهائي على السعر. مع العلم ان Oppo Reno 4 بنسختيه يصدر في مصر بدعم 4G فقط

مواصفات Oppo Reno 4

الهاتف Oppo Reno 4 Oppo Reno 4 Pro المعالج Qualcomm Snapdragon 720G الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 60Hz بحجم 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB بسعة 128GB او 256GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP بفتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro الكاميرا الرابعة بدقة 2MP بفتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق الكاميرا الأمامية Advertisements وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.4 البطارية بطارية بسعة 4015mah يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt بطارية بسعة 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt

انطباعات Oppo Reno 4 – المميزات

الأداء

في النسختين الأداء غير مميز جدًا لكنهم من مميزات الجهاز لأن الأداء جيد جدًا. معالج Qualcomm snapdragon 720G يعطيك اداء جيد جدًا بشكل مميز جدًا. المعالج يستطيع تشغيل اقوى الألعاب واقوى البرامج بدون مشاكل اقوى الألعاب ستعمل على اعلى الإعدادات بشكل مثالي بعض الشئ. وايضًا لن تواحه اي مشكلة في تعدد المهام والـMultitask المعالج في هذا الهاتف بنسختيه سيكون خادمًا ممتازًا لك.

سرعة شحن النسخة الـPro

في Oppo Reno 4 Pro سرعة الشحن ممتازة جدًا الهاتف يشحن بقدرة 65Watt هذا من شانه شحن الهاتف في 35 دقيقة من صفر الى 100%. في النسخة العادية الشاحن بقدرة 30Watt التي من رأيي ممتازة جدًا ولكن النسخة الـPro بسرعة شحن هائلة. رأينا هذه السرعة في هواتف عديدة ليست شيئًا جديدًا لكن وقوعها تحت 10 الف جنيه جيد. فلا هواتف كثيرة بهذه السرعة. البطاريات على جانب آخر صغيرة مقارنة بمتوسط البطاريات في عام 2020. فأغلب البطاريات الآن بسعة تفوق الـ4500mah

شاشة النسخة الـPro

النسخة الـPro تحمل شاشة بمواصفات عادية عدا معدل التحديث المرتفع 90Hz. موصة معدل التحديث المرتفع بدأت العام الماضي مع هاتف OnePlus 7 Pro واستمرت هذه الموضة. لا توجد هواتف كثيرة تحمل معدل تحديث عال تحت 10 الف جنيه. وكون Oppo Reno 4 يحمل معدل التحديث العال في هذا السعر امر جيد. الشاشة عمومًا بدقة FHD+ ومن نوع Super AMOLED اي انها مناسبة بشكل كبير للهاتف.

كاميرا النسخة العادية الأمامية

كاميرا النسخة الأمامية العادية مزدوجة لكن ان بحث في اي موقع عن المواصفات. اذا بحثت على موقع Oppo ستجد ان الكاميرا مسجلة ككاميرا وحيدة ليست كاميرا مزدوجة. في الواقع فهي مزدوجة لكن الكاميرا الثانوية هي كاميرا ضعيفة بدقة 1.2MP تقريبًا. لا تستعمل من اجل التصوير بل هي من اجل عدة خصائص هي امكانية الرد على المكالمات من خلال تحريك يدك. كأن تضع هاتفك بجانبك وانت تأكل ويبدأ هاتفك بالرن. عن طريق التلويح فوق الكاميرا بيدك سيقوم الهاتف بالرد بدون ان تلمس الهاتف. كذلك ان تقوم بالـScroll اي عند تصفحك فيسبوك مثلًا يمكن ان تقوم بالنزول في الصفحة من خلال التلويح امام الكاميرا. لكن اهم استعمالين هما وضع الخصوصية يعتمد على تسجيل شكل وجهك. عندما يقرأ الهاتف اي وجه آخر غير وجهك عن طريق هذه الكاميرا يقوم بإخفاء كل الإشعارات ومحتوى الشاشة بحيث لا يرى احد ما تراه انت وستعرف وقتها ان هناك من ينظر للهاتف معك. الميزة الثانية هي Smart Auto Rotation وهي لتعرف الشاشة متى يجب ان تدور لتراها بشكل جيد بناء على وضع وجهك بالنسبة للهاتف. غريب ان هذه الميزة ليست في النسخة الـPro

مميزات اخرى

تركيبة الكاميرات جيدة لصور واضحة

الهاتف لازال يحتفظ بمدخل السماعات 3.5mm ومدخل الذاكرة الخارجية

انطباعات Oppo Reno 4 – العيوب

الأسعار مرتفعة بالنسبة للمواصفات

بعض مميزات النسخة العادية كان يمكن وضعها في النسخة الـPro

الهواتف بدون مايكروفون عزل للضوضاء

سعر Oppo Reno 4 بنسختيه

النسخة العادية بسعر 6290 جنيه. النسخة الـPro بسعر 8990 جنيه. سعر النسخة العادية في منافسة مع Galaxy A71 و Mi Note 10 lite وهي منافسة عادلة نسبيًا الهواتف متقاربة في كل شئ والإختيار ما بينهم يتوقف على تفضيلاتك. يمكن ان اقول ان تسعير Reno 4 مرتفع فعلًا لكن هذا العام افضل من سعر Reno 3 الذي كان مضحكًا.اما النسخة الـPro فهي صاحبة لقب التسعير المضحك لهذا العام لأنها مرتفعة الثمن وباهظة بشكل زائد عن الحد. في سعرها هذه النسخة تقع في منافسة هاتفي Samsung Galaxy S10 lite و Note 10 lite. هذه الهواتف تسحق نسخة Oppo Reno 4 Pro. كاميرات او بطارية او مميزات في الجهاز او اداء كلها لصالح هواتف سامسونج. لا تتفوق oppo غير في معدل التحديث العال وسرعة الشحن. النسخة العادية تدخل ضمن الترشيحات. النسخة الـPro خارجها بسبب هذا السعر

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