طريقة تحديث ويندوز 10 بنسخة أكتوبر 2020

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كعادة مايكروسوفت فإنها سوف تصدر تحديث ويندوز 10 الجديد في شهر أكتوبر القادم وسوف يأتي تحت رقم 20H2 وهو الموعد السنوي لتحديثات ويندوز 10.

التحديث الجديد سيبدأ في الإنتشار تدريجياً حول العالم حتى يصل إلى جميع المستخدمين ولكن إن كنت مستعجلاً للغاية وترغب في الحصول على التحديث الجديد قبل صدوره بشكل رسمي لا تقلق وإليك الطريقة لتتمكن من تحميله الآن .

تثبيت تحديث ويندوز 10 من خلال برنامج Windows Insider :

يعتبر برنامج Windows Insider حلقة ضيقة من المستخدمين يمكن للشركة أن تقوم بإرسال التحديثات والبرامج الجديدة إليهم بشكل تجريبي قبل إطلاقها رسمياً للمستخدمين حول العالم.

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ولكن بعكس جميع البرامج التجريبية لجميع الأنظمة حول العالم فإن الخدمة تأتي بثلاثة مستويات من التجربة :

المستوى الأول وهو قناة المطورين وهو مخصص للمطورين والمبرمجين ليجربوا العمل مع النسخ الجديدة وتوافقيتها مع البرامج الخاصة بهم

المستوى الثاني وهو قناة البيتا Beta وهو نسخة تجريبية غير ثابتة وغير مستقرة ويتم إرسالها للمستخدمين ليكتشفوا الأعطال والمشاكل الموجودة فيها .

المستوى الثالث وهو قناة معاينة الإصدار Release Preview وهي القناة المسؤولة عن تجربة المستخدمين للنسخة النهائية من النظام وفي الغالب تكون النسخة هنا هي نفس النسخة النهائية التي تصدر لعوام المستخدمين ولكن بوقت أسرع.

هناك نقطة رئيسية يجب أن ننبه عليها وهي أنه وعلى الرغم من كون قناة Release Preview تسمح لك بتحميل النسخة النهائية من النظام إلا أنها نسخة غير مختبرة بشكل كبير وقد تواجه بعض المشاكل في إستخدامها لذا إن كنت تعتمد على جهاز الكومبيوتر في عملك بشكل كامل فمن الأفضل ألا تقوم بتثبيت النظام إلا بعد إطلاقه لجميع المستخدمين.

لتتمكن من الدخول إلى برنامج Windows Insider كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الموجودة بالأسفل :

الآن وبعدما يعيد الكومبيوتر تشغيل نفسه وتدخل على الجهاز مرة أخرى قم باتباع الخطوات التالية :

توجه إلى اختيار Windows Update من Update And Security كما وجدناه منذ قليل .

قم بالضغط على Check For updates وسوف يقوم بالبحث عن التحديثات تلقائياً وفورما يجدها قم بالضغط على download and install كأنك تقوم بعملية تثبيت تحديث ويندوز 10 عادي جداً .

بينما يكون من الممتع أن تصل إلى نسخة تحديث ويندوز 10 قبل باقي المستخدمين يجب أن تأخذ حذرك للغاية وهذا لأنه وعلى الرغم من كون النسخ مستقرة بشكل كبير إلا أن هذا لا يعني عدم وجود خطر لفقدان البيانات او حدوث مشاكل في جهاز الكومبيوتر الخاص بك لذا حاول دائماً ان تأخذ نسخة احتياطية كاملة من النظام الخاص بك بكامل ملفاتك الهامة على قرص C لتحمي نفسك وملفاتك .

أما إن كنت تبحث عن طريقة لتثبيت نسخة ويندوز 10 الأحدث بعيداً عن برنامج Windows Insider فيمكنك قراءة موضوعنا الخاص بها من هنا .