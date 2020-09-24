الهاتف Oppo Reno 4 Pro 5G يخرج من الصين، ويشق طريقه إلى الإمارات

فاطمة أيت طالب - دبي -

قامت شركة Oppo بإطلاق الهاتف Oppo Reno 4 Pro 5G في الصين في أوائل شهر يونيو الماضي. الآن، قررت شركة Oppo أخيرًا إطلاق هذا الهاتف المُزود بالمعالج Snapdragon 765G خارج الصين بعدما أصبح الآن متاحًا للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة.

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النسخة المُزودة بـ 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro 5G هي الوحيدة التي ستكون متاحة للشراء في الإمارات العربية المتحدة، وستُكلف هناك 2499 درهم إماراتي، وهو ما يُعادل 680 دولار أمريكي. وجدير بالذكر أن الهاتف Oppo Reno 4 Pro 5G سيكون متاحًا هناك باللونين الأزرق والأسود، وسيأتي مع بعض الهدايا مثل سماعات Oppo Enco W51 التي تبلغ قيمتها 135 دولار أمريكي إذا قررت شراؤه من متجر أمازون.

للتذكير، جاء الهاتف Oppo Reno 4 Pro 5G مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا قدره ×20.