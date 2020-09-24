انطباعات Samsung Galaxy S20 FE المميزات والمواصفات والعيوب مع السعر

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Samsung Galaxy S20 FE او Fan Edition هاتف سامسونج الجديد اصدرته في يوم 23 سبتمبر بمؤتمر Unpacked بنفس الإسم Unpacked Fan Edition ليصبح ثاني هواتف سامسونج بهذا الإسم بعد هاتف Galaxy Note FE الذي اتى بدلًا من Note 7 المتفجر. الهاتف الجديد بمواصفات قوية جدًا. مميزات ممتازة. وسعر رائع جدًا. سنتناقش قليلًا في هذا المقال حول هاتف سامسونج الجديد. مامواصفاته وما مميزاته. انبطاعاتنا عن المواصفات و العيوب. وتعليقنا على سعر الهاتف النهائي هل يستحق الشراء ام لا.

مواصفات Samsung Galaxy S20 FE

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 990 الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ومعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الكاميرا الاولى بدقة 12MP وفتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.0 الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP وفتحة عدسة f/2.0 البطارية Advertisements بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt

انطباعات Samsung Galaxy S20 FE – المميزات

الأداء ودعم 5G

اول نقطة مهمة في الهاتف هي الأداء فهو يصدر بمعالجين. لنسخة 5G يصدر بمعالج Qualcomm snapdragon 865 و نسخة 4G تصدر بمعالج Samsung Exynos 990. كلا المعالجين يحققان اداء ممتاز جدًا من ناحية الألعاب والبرامح الثقيلة مع امكانية تشغيل والتحكم في اكثر من تطبيق بنفس اللحظة بدون مشاكل. المعالجين رغم فرق الأداء بينهما الا انهما يشكلان نقلة جيدة من معالج Qualcomm snapdragon 855 القوي في العام الماضي والذي كان في هاتف S10 lite. المعالجين يدعمان 5G لكن سامسونج دعمت الـ5G في نسخة كوالكوم فقط. على العموم النسختين من ناحية الاداء في مستوى جيد. من ناحية الشبكات كذلك.

البطارية والشحن

بطارية بسعة 4500mah هي بطارية الجهاز نفس الموجودة في جهاز Note 10 lite و Note 20 Ultra تأتي البطارية بدعم للشحن السريع بقدرة 15Watt ودعم للشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt واخيرًا يخرج الشحن اللاسلكي من دائرة الهواتف الرائدة. ويصدر لفئة اقل من الرائدة. البطارية تكفي ليوم كامل من الإستعمال عن تجربتنا مع Note 10 lite. وتستطيع تقديم الطاقة التي تحتاجها طول فترة استعمالك للهاتف بدون مشاكل. الشحن السريع سيشحن الهاتف فيما يقارب الساعتين تقريبًا للأسف ليس هذا افضل شئ. كان الشاحن بقدرة 25Watt ليكون افضل. لكن ليست معضلة كبرى

الشاشة

شاشة بدقة 1080×2400 من نوع Super AMOLED شئ طبيعي جدًا مع معدل تحديث 120Hz. معدل التحديث العال من اهم النقاط التي يجب ان تهتم بها الشركات في الهواتف الرائدة. سامسونج الآن تضعها في هاتف تحت رائد بعدما وضعتها ريلمي في هواتف متوسطة. جيد جدًا ان تهتم سامسونج بهذه النقطة وضعها في Samsung Galaxy S20 FE امر جيد ونقطة بيع ممتازة لصالح الهاتف في سعره. معدل التحديث العال وظيفته ان يعطيك تجربة سلسلة اكثر وسريعة اكثر عند استعمال الهاتف وتصفح الإنترنت. وفي وقت لاحق مع الألعاب

مميزات اخرى

الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP68

الهاتف بذاكرة UFS 3.1 السريعة

سماعات الهاتف الـStereo

سامسونج تقدم دعم 3 سنين من التحديثات الأساسية اي ان الهاتف سيتم تحديثه حتى Android 13 في المستقبل

انطباعات Samsung Galaxy S20 FE – العيوب

الشاشة محمية بطبقة Corning Gorilla Glass 3 كان استعمال Gorilla Glass 5 او 6 افضل

ذاكرة الوصول العشوائي تبدأ من 6GB وهو رقم بدأ يصبح قليلًا نسبيًا

الهاتف بدون مدخل سماعات 3.5mm

سعر Samsung Galaxy S20 FE

سعر نسخة 5G تساوي 600 دولار اي انها ما يعادل 11000 جنيه مصري بتحويل العملة. بينما نسخة 4G بسعر 600 دولار ما يعادل 9500 جنيه مصري بتحويل العملة فحسب. نسخة 5G لن تصدر في مصر بينما نسخة 4G قد تصدر قريبًا. هذه النسخة قد تصدر في مصر بسعر 11000 جنيه مصري او اقل. يمكن 10 الف جنيه مصري بسبب الضراىب المفروضة. لكني ارى ان سعرها سيقل تدريجيًا حتى تستقر ما بين 9000 الى 9600 جنيه مصري نسبة لما حدث مع هاتف S10 lite. من رأيي الهاتف حتى سعر 11 الف جنيه مثالي. معك كل المواصفات التي تجدها في هاتف رائد بل ايضًا معك نفس المميزات في هواتف رائدة عديدة. ما ينقصك هو ظهر زجاجي بدلًا من البلاستيكي؟. تحسينات بسيطة في الكاميرات؟. الهاتف صفقة مثالية وممتازة حتى سعر 11 الف جنيه

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