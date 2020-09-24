اطلاق Samsung Galaxy S20 FE بنسختين 4G و 5G

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Samsung Galaxy S20 FE كان جهاز متوقع بشكل كبير من سامسونج ان يصدر تحت اسم S20 Lite ليستبدل جهاز S10 lite من العام الماضي بعد نجاح الهواتف المخففة من هواتف سامسونج الرائدة. لكن هذا العام صدر تحت اسم Fan Edition او FE. سلسلة FE او اسم FE كان مخصصًا للأجهزة التي سيشتريها معجبي سامسونج. بدأت مع Galaxy Note FE الذي كان عبارة عن Galaxy Note 7 بعد اصلاح اخطائه و تصغير البطارية. اصدرت الشركة هذا الهاتف ليشتريه محبي الشركة فعلًا ليس اي مستخدم آخر. وقد لاق اعجابًا بسيطًا. اختفت السلسلة من وقتها وظهرت هذا العام مع S20 FE والذي هو من رأيي جهاز جيد جدًا. اصدرته سامسونج يوم 23 سبتمبر في مؤتمر Unpacked Fan Edition. وهذا الخبر لنقل كل ما نعرفه عن الجهاز الجديد

مواصفات Samsung Galaxy S20 FE

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 990 الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ومعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الكاميرا الاولى بدقة 12MP وفتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.0 الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 Advertisements الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP وفتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt

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ماذا في Samsung Galaxy S20 FE ؟

الهاتف فيه العديد من المميزات بداية من الأداء بمعالجي Qualcomm Snapdragon 865 او Samsung Exynos 990. انظر معالج سامسونج اضعف من معالج كوالكوم لكنه يعطي اداء جيد ايضًا. الهاتف بمستوى اداء هاتفي Galaxy S20 و Galaxy Note 20. طبعًا المعالجات تعطي دعم للـ5G ولكن النسخة التي ستصدر في مصر ستصدر بدعم 4G فقط. الأداء يصحبه بطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع و الشحن اللاسلكي السريع وهي ميزة مهمة من النسخ العليا جيد ان تضعها سامسونج في هاتف يعتبر بسعر متوسط نسبة لأسعار سامسونج.

مع تركيبة كاميرات نوعًا ما جيدة. مثالية من رأيي في كاميرا اساسية بدقة جيدة 12MP مع فتحة عدسة f/1.8 و Telephoto بدقة 8MP مع Ultrawide بدقة 12MP نفس التركيبة مع اختلاف بسيط قد جربناها في هاتف Galaxy Note 10 lite و قد كانت ممتازة على سعرها. يصحب الكاميرا الجيدة نقطة لا غنى عنها هي شاشة بمعدل تحديث 120Hz. كنت اتوقع ان يرتفع سعر الهاتف بشكل كبير بسبب هذه النقطة لكن لازال الهاتف بتسعير جيد. معدل التحديث العال موضة بدأت من العام الماضي لتقديم تجربة سلسة اكثر على الهاتف واستغلال لقوة المعالجات و العتاد في الهواتف القوية. هاتف سامسونج الجديد بمعدل تحديث عال و ممتاز فعلًا

نقاط اخرى ثانوية بسيطة اضافتها سامسونج هنا تبدأ بمقاومة الماء و الغبار في الهاتف بمعيارية IP68. مع دعم الشحن اللاسلكي في هاتف غير رائد. تقديم سماعات Stereo. الهاتف بظهر بلاستيكي مع اطار من الألمونيوم هذا افضل من ناحية المتانة من الزجاج مع الألمونيوم. وهناك ذاكرة من نوع UFS 3.1 عالية السرعة في الهاتف. في النهاية الهاتف يهتم فعلًا بكل التفاصيل الصغيرة و الكبيرة على حد سواء.

سعر Samsung Galaxy S20 FE

نسخة 5G العالمية بسعر 700 دولار هذه ستكون بمعالج Snapdragon 865. و نسخة 4G ستصدر بسعر 600 دولار هذه ستصدر في مصر. هذه بسعر 9500 جنيه تقريبًا عند تحويل العملة. انا اعتقد و اتنبأ انها ستصدر في مصر بسعر 10 الف جنيه او قد تصل الى 11 الف جنيه وبعد بعض الوقت القليل سينخفض سعرها الى 9500 او 9600 جنيه وهنا الهاتف مثالي جدًا ويمتلك الفئة حتى سعر الـS20 الأساسي نفسه. Samsung Galaxy S20 FE ان صدر بنفس السعر الذي اراه سيكون صفقة ممتازة جدًا.

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