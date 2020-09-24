معدل تبني نظام iOS 14 يتخطى حاجز 25٪ بعد خمسة أيام من الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد خمسة أيام من إطلاق شركة آبل لنظام iOS 14، وصل هذا الإصدار الجديد من نظام تشغيل آبل إلى ما يقرب 26 في المئة من أجهزة iPhone و iPad و iPod touch النشطة، على الأقل وفقًا لمؤسسة Mixpanel المتخصصة في بحوث السوق علمًا أن هذه الإحصائيات تشمل أيضًا iPadOS 14.

يبدو أن معدل تبني نظام iOS 14 تخطى معدل تبني نظام iOS 13، والذي تم تثبيته على ما يقرب من 20 في المئة من الأجهزة النشطة بعد أسبوع واحد من إطلاقه في العام الماضي، وفقًا لمؤسسة Mixpanel مرة أخرى. لقد أثبتت الإضافات ( Widgets ) للشاشة الرئيسية أنها تحظى بشعبية كبيرة حتى الآن، وهي على الأرجح ستجذب المزيد من المستخدمين للترقية إلى نظام iOS 14، بينما تم أيضًا إستقبال الميزات الأخرى على نحو جيد، مثل مقاطع الفيديو التي تظهر في وضع صورة في صورة ( Picture In Picture )، والقدرة على إختيار تطبيق الطرف الثالث الذي تريد أن يكون تطبيق البريد الإلكتروني الإفتراضي والمتصفح الإفتراضي في النظام.

تقيس مؤسسة Mixpanel معدل تبني نظام iOS 14 بناءً على الزيارات لمواقع الويب والتطبيقات التي تستخدم أدوات SDK الخاصة بها للتحليلات للأجهزة المحمولة، لذا فإن بياناتها ليست رسمية، ولكنها عادةً ما تكون مقاربة للأرقام الرسمية التي تصدر من قبل شركة آبل. تنتظر شركة آبل عادةً حتى يمر شهر على الإطلاق لإصدار الأرقام الرسمية الخاصة بها، لذلك ليست هناك حاليًا أي أرقام رسمية حول معدل تبني نظام iOS 14 حتى الآن.