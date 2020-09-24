أنستغرام تطور ميزة “ريلز” لإنشاء فيديوهات مدتها 30 ثانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ لحظة إعلان شركة “فيسبوك” عن إطلاق خاصية “ريلز” في تطبيق انستغرام ، كان الهدف منها هو منافسة تطبيق الفيديو الصيني الشهير ” تيك توك “.

وفي محاولة جديدة لجذب مستخدمي تطبيق تيك توك الصيني ، طرحت منصة أنستقرام بعض التغييرات على ميزة “ريلز” (Reels) المنافسة له.

وحدث تطبيق أنستقرام، خاصية “ريلز” ليضاعف طول مقاطع الفيديو، ما يتيح للمستخدم إنشاء فيديوهات مدتها 30 ثانية، بدلا من 15 ثانية.

وقد يجبر هذا المستخدمين على تصميم محتوى أصلي لميزة أنستقرام، بدلاً من إعادة تخصيص مقاطع فيديو تيك توك الطويلة.

وقالت الشركة الأمريكية، إنها تستجيب لتعليقات المستخدمين على عدة جبهات، من خلال منح مستخدمي “ريلز” القدرة على تصميم مقاطع فيديو أطول، وتمديد المؤقت، وإضافة أدوات لقص المقاطع وحذفها من أجل تسهيل التحرير.

ويمكن أن تساعد التعديلات على عملية تصميم الفيديو وتحريره في تبسيط بعض النقاط الأكثر إزعاجًا، لكنها لا تعالج المشكلات التي تواجه الميزة بشكل كامل.

وأطلقت أنستقرام ميزة “ريلز” مع دعم لمقطع الفيديو البالغة مدتها 15 ثانية فقط، وليس من المستغرب أن يطلب مجتمع “ريلز” المكون من المستخدمين الأوائل القدرة على تصميم مقاطع فيديو أطول، على غرار تيك توك.

وتعتبر ميزة “ريلز” إحدى الخدمات الأمريكية المنافسة لتطبيق تيك توك، الذي أثار الجدل مؤخرا في الولايات المتحدة، وتعتمد الخاصية آلية عمل مشابهة للتطبيق الصيني إلى حد كبير.

وتحتاج ميزة أنستقرام إلى المزيد من التحرير اليدوي، مثل تحديد مكان الموسيقى المناسبة ومطابقتها مع التعديلات، بدلاً من ترك الأمر للتقنية لتقوم به نيابة عنك.

ويتيح تيك توك، المنافس، للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة.

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ورغم عدم إفصاح أنستقرام عن تفاصيل حول عدد مستخدمي الخاصية الجديدة، التي يبدو أن التطبيق بات يستثمر فيها بشكل كبير، قال مدير المنتجات، روبي شتاين، لموقع “ذي فيرج” التقني، إن أنستقرام بات “كبيرا مع الترفيه” الذي أضافته “ريلز”.

وعبر عن آماله بأن يدخل أنستقرام حقبة جديدة من الترفيه مع الإضافات الجديدة.

وتتيح الميزة للمستخدم إعادة إنتاج فيديوهات موسيقية، على غرار تيك توك، ما يعزز توقعات استقطابه لعدد كبير من الشباب والمراهقين.

وتتوفر ميزة “ريلز” في 50 دولة حول العالم، وتمكنت من ضم عدد من المستخدمين البارزين.

وتروج أنستقرام لأفضل صناع المحتوى، مثل بيلي بورتر، وبلير إيماني وإيتان بيرناث، كأمثلة على محتواها الإبداعي.

والسبت الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في أغسطس/آب الماضي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه “سيبارك” الاتفاق مع شركة “أوراكل” بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

وأعربت منصة التواصل الإجتماعي لمشاركة الفيديو “تيك توك” عن أملها في أن يعالج الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة الصينية الأم لها “بايت دانس” مع “أوراكل” و”وول مارت” المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية ويحل المسائل المتعلقة بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.

وأصدرت الشركة، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها، بيانا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على صفقة بين الأطراف الثلاثة.