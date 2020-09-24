تكنولوجيا: خدمة Microsoft Teams تضيف غرف فرعية ومزايا أخرى للاجتماعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن عدد كبير من التحديثات لاجتماعات منصة Microsoft Teams خلال مؤتمر Ignite، ومن بين هذه التحديثات: مشاهد Together Mode، والتخطيطات المخصصة، والغرف الفرعية، والموجزات الآلية.

كما سيتم توسيع الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم حضور الاجتماع إلى 1000 مشارك في وقت لاحق من هذا العام، وستزيد مايكروسوفت سعة العرض فقط إلى 20000.

يهدف وضع Together Mode، الذي كشفت عنه مايكروسوفت في شهر يوليو، إلى جلب المشاركين في الاجتماع إلى مساحة افتراضية مشتركة، لجعلك تشعر وكأنك تجلس في نفس الغرفة مع أي شخص آخر في الاجتماع أو الفصل.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستتوفر المزيد من خيارات المواقع، بما في ذلك قاعة المؤتمرات وغرفة الاجتماعات والمقهى. وعلاوةً على ذلك، تستخدم مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتوسيع نطاق الحضور ووضعهم في مقاعدهم الافتراضية لمزيد من الواقعية.

وأيضًا في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن مقدمو العروض التقديمية من تخصيص تخطيطات الاجتماع، فعلى سبيل المثال؛ سيقومون بوضع موجز الفيديو الخاص بهم أعلى سطح PowerPoint.

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وبدءًا من الشهر المقبل، ستدعم مايكروسوفت الغرف الفرعية، والتي ستسمح للمشاركين بالانقسام إلى مجموعات أصغر. وسيتمكن مقدمو العروض من إصدار إعلانات لجميع هذه الغرف أو القفز بينها أو إغلاقها وسحب جميع المشاركين مرة أخرى إلى غرفة الاجتماعات الرئيسية.

أما عن الموجزات الآلية، فسيتضمن ذلك تسجيل الاجتماعات والمحاضرات والمحادثات والملفات المشتركة، وستتوفر هذه الموجزات على Teams وتقويم Outlook الخاص بك. سيتم أيضًا تخزينها قريبًا في Microsoft 365 حتى تتمكن من مشاركتها مع الأشخاص الذين لم يحضروا الاجتماع.

هناك تحديثات أخرى في الطريق إلى Teams، بما في ذلك طريقة عرض مبسطة للمكالمات وبحث محسّن وزيادة في الحد الأقصى للأعضاء من 5000 إلى 25000.

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