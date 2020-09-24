الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition مع شاشة OLED 120Hz بحجم 6.5 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أوضحت الشائعات والتسريبات السابقة تمامًا، فقد قامت شركة سامسونج اليوم أخيرًا بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition ليكون بذلك العضو الأحدث في تشكيلة Galaxy S20 Series. والشيء المميز في هذا الهاتف الموجه في الأصل للمعجبين هو أنه يجمع بين المواصفات التقنية المتقدمة والسعر المعقول نسبيًا، فهو يُكلف 700 دولار أمريكي فقط مما يعنيه أنه أرخص بنحو 300 دولار أمريكي مقارنة مع Galaxy S20 5G.

الهاتف Galaxy S20 Fan Edition الجديد يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم محتوى +HDR10 وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

وبغض النظر عن الشاشة، فالهاتف Galaxy S20 Fan Edition الجديد يأتي كذلك في نسختين، واحدة تضم المعالج Snapdragon 865 وتدعم شبكات الجيل الخامس، ونسخة أخرى تضم المعالج Exynos 990 وتدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE فقط. وإلى جانب ذلك، تأتي كلا النسختين مع 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.

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الهاتف Galaxy S20 Fan Edition يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تضم مستشعر بحجم 1/1.76 إنش وتقنية تثبيت الصورة OIS، في حين تضم الكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.4 وتوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا قدره ×30.

وإلى جانب ذلك، فالهاتف Galaxy S20 Fan Edition الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W، فضلا عن الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. وعلاوة على ذلك، فهو يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة لتأمين خدمة الدفع Samsung Pay والهاتف على حد سواء، ويضم أيضًا مكبرات مزدوجة للصوت مُعزز من قبل شركة AKG وتدعم تكنولوجيا Dolby Audio.

عمومًا، الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأحمر والبرتقالي والأخضر والأرجواني والأبيض والأزرق، وسيُكلف 633 يورو لنسخة 128GB التي تدعم شبكات 4G فقط، وسيصل سعره إلى 730 يورو لنسخة 128GB التي تدعم شبكات 5G.