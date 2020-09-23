الإعلان رسميًا عن الهاتفين Vivo V20 و Vivo V20 Pro مع كاميرات أساسية بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Vivo V20 و Vivo V20 Pro ليكونا بذلك أول عضوين في تشكيلة Vivo V20 Series على أمل أن يلتحق بهما الهاتف Vivo V20 SE يوم غد الخميس.

Vivo V20 Pro

وبالنسبة للهاتف Vivo V20 Pro، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء الهاتف Vivo V20 Pro كذلك مع مواصفات أخرى تشمل كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo V20 Pro الجديد يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Funtouch OS 11.

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الهاتف Vivo V20 Pro سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأرجواني المتدرج إبتداءً من 30 سبتمبر مقابل ما يُعادل 480 دولار أمريكي.

Vivo V20

أما بالنسبة للهاتف Vivo V20، فقد قررت شركة Vivo عدم الكشف عن مواصفاته التقنية الكاملة، والمعلومات الوحيدة التي كشفت عنها هي أنه سيضم المعالجSnapdragon 720G، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 44 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

بقية التفاصيل المتعلقة بالهاتف Vivo V20، بما في ذلك السعر وموعد الإطلاق سيتم الإعلان عنها قريبًا.