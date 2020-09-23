تسريبات Google Pixel 5 الكاملة مع ميعاد الإصدار الرسمي

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Google Pixel 5 سيصدر يوم 30 سبتمبر القادم في مؤتمر عن طريق الإنترنت. الجهاز القادم قد يكون اكثر الأجهزة احباطًا لعام 2020 اكثر احباطًا من الـNote 20 نفسه. الهاتف الجديد يتوقع ان يصدر بتصميم بلاستيكي مع مواصفات متوسطة وكاميرا رائدة. اي ان الهاتف الجديد هذا سيكون ما بين الرائد وما بين المتوسط في كل شئ. Google يبدو انها لا تريد المنافسة هذا العام بل تريد اصدار اجهزة ليكون اسمها ان لها اجهزة في السوق. على العموم في هذا الخبر سنعرض كل ما نعرفه عن Google Pixel 5 و تفاصيل الإعلان عنه

مواصفات Google Pixel 5

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة بحجم 5.8 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2340 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية ثنائية الكاميرا الأولى بدقة 12.2MP مع فتحة عدسة f/1.7 Advertisements الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 8MP الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 4000mah داعمة للشحن السريع بقدرة 18Watt

Google Pixel 5 المحبط

هاتف Google pixel 5 سيكون محبطًا لأنك تتوقع هاتف رائد. ولا تحصل عليه. هاتف رائد واقوى هواتف الشركة لكن بالـSnapdragin 765G؟ و اغلب الأخبار و التسريبات تشير الى انه سيكون من البلاستيك المقوى الـPolycarbonate ليس الزجاج او المعدن. مع حجم بطارية محبط جدًا 4000mah صغيرة على هاتف قوي في 2020 او من المتفرض ان يكون قويًا. ذلك مع وجود معدل تخديث 90Hz العالي الذي سيستهلك من البطارية نوعًا ما. فالهاتف في تركيبة المواصفات و الخامات وكل شئ ليس في حالة ممتازة. بل في حالة محبطة جدًا و كنت اتمنى لو كان الهاتف افضل نسبيًا عن هذا الشكل.

سعر Google Pixel 5 المتوقع

السعر المتوقع للهاتف هو 700 دولار او قد يقل نسبيًا عن هذا السعر لنقل 650 دولار قد يكون حده الأدنى وهو بهذا السعر سئ جدًا. من يصدر امامه؟ Galaxy S20 FE الذي سيتفوق بمعالجه؟ وبطاريته و معدل تحديث الشاشة ايضًا. سعر 700 دولار مرتفع جدًا على هذا الهاتف كنت اتمنى ان يكون ارخص بعض الشئ ليناسب السعر مواصفاته و مميزاته. و مواد التصنيع الخاصة به ايضًا. لكن بهذا السعر ليس مثاليًا جدًا. لكن على العموم نحن في انتظار مؤتمر الهاتف في 30 سبتمبر القادم عن طريق الإنترنت ولدى Google موقع مخصص للمؤتمر سأترك الرابط الخاص به بالأسفل

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