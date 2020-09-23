الإعلان رسميًا عن Royole Flexpai 2 مع مفصل مُحسن، وسعر يقل عن 1500$

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت Royole أول شركة تُطلق هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي متفوقة بذلك على منافسيها الأكثر شهرة مثل سامسونج و Huawei، ولكنها قررت التمسك بالسوق الصيني، مما جعل أول جهاز لها غير معروف خارج السوق المحلي.

اليوم، قامت شركة Royole بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل الثاني من هذا الهاتف والذي أطلقته عليه إسم Royole FlexPai 2، وهو الجهاز الذي يأتي مع مفصل أفضل، وشاشة مُحسنة، وسعر أكثر إغراءً.

تحدثت لنا شركة Royole بالفعل عن شاشة الهاتف Royole FlexPai 2 في شهر مارس الماضي، واليوم قررت الشركة تسليط الضوء على بقية المواصفات التقنية. وعلى ذكر ذلك، فقد كشفت لنا الشركة اليوم أن الهاتف Royole FlexPai 2 الجديد يضم معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB.

شهدت الشاشة تحسن كبير في الهاتف Royole FlexPai 2، فهي تُطوى للخارج لتصبح هاتفًا ذكيًا مزدوج الشاشة عندما يكون المفصل عند 180 درجة. تُطلق الشركة على التقنية الخاصة بها إسم Cicada Wing 3S، وهي تعد بشاشة تشبه المرآة بدون تجاعيد على الإطلاق بعد أكثر من 1.8 مليون عملية طي. وعلى ذكر الشاشة، فهي تمتاز بحجم 7.8 إنش وبدقة +QuadHD في حالة كان الجهاز غير مطوي، ولكن في حالة إذا كان الهاتف مطويًا، فإن حجم الشاشة يتقلص إلى 5.5 إنش في الأمام وإلى 5.4 إنش في الخلف.

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كما يمكنك أن تتوقع، يأتي الهاتف Royole Flexpai 2 مع نظام Android 10 ومع واجهة WaterOS 2.0 الخاصة بالشركة والتي تم تصميمها خصيصًا لتلائم تصميم الجهاز وتوفير تجربة تعدد المهام للمستخدمين من خلال الإستفادة من الشاشة القابلة للطي.

الهاتف Royole Flexpai 2 الجديد يضم كذلك أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 32 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط صور السلفي المضببة الخلفية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Royole Flexpai 2 الجديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والـ WiFi 6 والبلوتوث 5.1، كما أنه يضم بطارية بسعة 4450mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

Royole Flexpai 2 سيكون متوفرًا على متجر JD.com وعلى الموقع الرسمي لشركة Royole إبتداءً من 25 سبتمبر باللون الفضي والأسود والذهبي، وسيُكلف 1470$ لنسخة 8GB/256GB، وما يُعادل 1700 دولار أمريكي لنسخة 12GB/512GB.