شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنفق 7 مليارات دولار على شركة ألعاب.. 10 أسباب دفعتها لذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما حظيت مايكروسوفت بحضور أكثر من جوجل أو أبل في صناعة الألعاب، وذلك بفضل Xbox، والآن، يبدو أن شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من ريتشموند مقراً لها تزيد من رهانها باستحواذها على Zenimax Media بقيمة 7.5 مليار دولار، الشركة الأم لاستوديو الألعاب الشهير Bethesda Softworks.

وقد قامت مايكروسوفت بإنفاق الكثير من الأموال لشركة الألعاب، وفيما يلي نعرض الأسباب التى دفعت مايكروسوفت للرهان بشكل كبير على Bethesda وXbox والألعاب كما يلي:

- Bethesda Softworks هي واحدة من أشهر استوديوهات الألعاب التي تمتلك ألعاب ناجحة.

- تريد مايكروسوفت منح خدمة الألعاب السحابية Xbox Game Pass، دفعة كبيرة من خلال هذا الاستحواذ.

- تمتلك كل من أبل وجوجل خدمات الألعاب المستندة إلى السحابة الخاصة بهما في شكل أبل Arcade وجوجل Stadia، حيث ستمنح الصفقة مايكروسوفت ميزة من حيث العناوين المدرجة في القائمة.

- أطلقت مايكروسوفت مؤخرًا Project xCloud - خدمة ألعاب البث المستندة إلى السحابة - في 22 دولة وستتطلع إلى تعزيزها بهذه الصفقة.

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- حاليًا، تدعي مايكروسوفت أن لديها أكثر من 15 مليون مشترك في Game Pass، من المتوقع أن تزيد الصفقة من هذا الرقم.

- تمنح الصفقة أيضًا مايكروسوفت Xbox وصولاً حصريًا لعدة ألعاب، مما سيجعل لاعبي Xbox سعداء للغاية.

- سيكون لدى مايكروسوفت الآن 23 استوديو ألعاب في صندوقها - مما يعني زيادة في عدد الألعاب.

- ستحصل مايكروسوفت أيضًا على `` ميزة '' على منافستها في الألعاب Sony، حيث قد تصبح العديد من الألقاب الشهيرة حصرية في هذا الاستحواذ.

- تشمل امتيازات Bethesda التي نالت استحسانا كبيرا والأكثر مبيعا The Elder Scrolls وFallout وDOOM وQuake وWolfenstein وDishonored.

- سيكون لدى مايكروسوفت أيضًا الآن ما يقرب من 5000 مطور يعملون على ألعابها.