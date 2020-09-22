تتطلع Huawei إلى دخول سوق أجهزة الكمبيوتر وصناعة شاشاته

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما يكون هذا ناتج عن الحظر الأمريكي المفروض عليها، أو ربما عن إنطلاقة Xiaomi في سوق شاشات الحواسيب. في كلتا الحالتين، يقول مصدر موثوق أن شركة Huawei تتطلع إلى دخول السوق المذكور وكذلك سوق الحواسيب. وعلى ما يبدو، ستستخدم علامة تجارية خاصة في الشاشات المسطحة والمنحنية الخاصة بها.

سيتم الحصول على الشاشات المنحنية المذكورة آنفًا من شركة TPV Technology بينما سيتم تصنيع الشاشات المسطحة من قبل BOEVT، وهي شركة تابعة للشركة الصينية BOE الرائدة في مجال تصنيع الشاشات. ستستهدف الشاشات المنحنية بالتأكيد قطاع الألعاب وستأتي بخيارات تشمل 27 و 34 إنش بينما ستصل الشاشات المسطحة مع ثلاث خيارات على مستوى الحجم، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل حول الشاشات المسطحة المصنوعة من من قبل شركة BOE.

بالإضافة إلى ذلك، انتشرت إشاعة مفادها أن الشركة ستدخل سوق الحواسيب الشخصية PC أيضًا. تم إنشاء أول حاسوب من شركة Huawei مُزود بالمعالج HiSilicon Kunpeng 920 3211K الخاص، وسيستخدم UOS، وهو نظام تشغيل صيني تم تطويره من قبل China Electronics Group و Wuhan ShenZhiDuo Technology. سيتم تصنيع الحاسوب الشخصي نفسه من قبل شركة Foxconn وستذهب الدفعة الأولى إلى بعض عملاء شركة Huawei.