ستطلق آبل متجرها عبر الإنترنت في الهند رسميًا يوم غد الأربعاء

فاطمة أيت طالب - دبي - ستطلق آبل متجرها عبر الإنترنت في الهند في اليوم 23 سبتمبر، مما يمنح العملاء في الهند طريقة لشراء منتجات آبل مباشرة من الشركة لأول مرة.

وقالت ديردري أوبراين، نائبة الرئيس الأول لقسم التجزئة والموظفين في شركة آبل في بيان صحفي : ” نحن فخورون بالتوسع في الهند ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لدعم عملائنا ومجتمعاتهم”. وأضافت : ” نحن نعلم أن مستخدمينا يعتمدون على التكنولوجيا للبقاء على اتصال، والمشاركة في التعلم، والاستفادة من إبداعاتهم، ومن خلال جلب متجر Apple Store الإلكتروني إلى الهند، فإننا نقدم لعملائنا أفضل ما لدى آبل في هذا الوقت المهم “.

قالت شركة آبل إن المتجر الهندي عبر الإنترنت سيقدم ” مجموعة كاملة من منتجات آبل والدعم “، وسيشمل ذلك المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، كما قال أوبراين في مقابلة مع The Indian Express. أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق Apple Watch Series 6 و iPad Air الجديد وغير ذلك من الإعلانات الأخرى. أصبحت الهند سوقًا مهمًا بشكل متزايد لشركة آبل. في السنوات الأخيرة، بدأت آبل في تصنيع بعض أجهزتها في البلاد بحيث بدأت Foxconn في تصنيع iPhone 11 بالقرب من تشيناي في الهند في وقت سابق من هذا العام، وصنعت الشركة طرازات iPhone أخرى في الهند منذ العام 2017.