تكنولوجيا: Huami تعلن رسمياً عن ساعات Amazfit GTR 2 وGTS 2 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Huami رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية Amazfit GTR 2 وGTS 2، والتي تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، وتشغيل الموسيقى مباشرة.

تتميز ساعة Amazfit GTR 2 بشاشة 3D وAMOLED بتصميم منحني، وحجم 1.39 إنش، كما يتميز تصميم الساعات من طبقة 9H hardness diamond التي تحاكي sapphire، وتأتي الساعة الذكية بإختيار مميز بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم للنموذج الرياضي أو الكلاسيكي من الساعة الذكية.

كما تضم ساعة Amazfit GTR 2 الذكية اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية، وتدعم الساعة رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، مع ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم أو الغفوات السريعة.

أيضاً تضم ساعة Amazfit GTR 2 نظام الدعم الصحي PAI، كما تدعم متابعة نشاط المستخدم في 12 نمط رياضي إحترافي، على أن يتم تحديث البرمجيات لاحقاً لدعم حتى 90 نمط رياضي.

وتصم الساعة الذكية ثلاثة من المكبرات صوتية مغناطيسية super linear، مع مضخم صوتيات PA ذكي، وتضم الساعة سعة تخزين 4 جيجا بايت لتخزين حتى 600 أغنية، وتدعم تقنية NFC، كما تأتي ببطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى 14 يوم.

كما تنطلق ساعة Amazfit GTS 2 الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.65 إنش، كما تتميز بتصميم من الألومنيوم لهيكل الساعة الذكية، وتتضم زر واحد في الجانب الأيمن لإطار الساعة الذكية الذي يتميز أيضاً بتصميم منحني.

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أيضاً تضم ساعة Amazfit GTS 2 الذكية بطارية بسعة أقل حيث يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن يستمر حتى 7 أيام فقط.

مواصفات Amazfit GTR 2

شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، وسطوع 450nit، كما تتميز بتصميم مقاوم للخدش

تدعم أجهزة الأندوريد وiOS

تدعم حتى 12 نمط رياضي، وتتبع حالة المستخدم أنثاء النوم والغفوات

قياس نسبة الأكسجين في الدم، مع نظام BioTracker الذي طور من الشركة، و 2 PPG لقياس نسبة الأكسجين، مع مستشعر جيرسكوب، وGeomagnetic، ومستشعر للضغط الجوي، ومستشعر للإضاءة المحيطة.

تدعم مقاومة الماء عند 50 متر

تدعم تقنية البلوتوث 5.0 LE، وWi-Fi بتردد 2.4GHz، وGPS، وNFC

سعة تخزين 4 جيجا بايت لتشغيل الموسيقى من الساعة بشكل مباشر

ميكروفون وثلاثة من المكبرات الصوتية المغناطيسية super linear لمساعد Xiao Ai الرقمي

تتميز الساعة بقياسات 46.4 في 46.4 في 10.7مم، مع وزن 31.5 جرام

بطارية بقدرة 471 mAh لعمر شحن يصل إلى 14 يوم أو 38 يوم مع الإستخدام التقليدي للساعة الذكية.

مواصفات ساعة Amazfit GTS 2

شاشة AMOLED بحجم 1.65 إنش، ودقة عرض 348 في 442 بيكسل، بكثافة عرض 341 بيكسل لكل إنش، وتصميم مقاوم للخدش

تدعم أجهزة الأندوريد وiOS

تدعم حتى 12 نمط رياضي، وتتبع حالة المستخدم أنثاء النوم العميق

وتضم الساعة الذكية نظام BioTracker مطور من Huami، ودعم قياس الأكسجين في الدم 2 PPG، كما تأتي بجيرسكوب، ومستشعر للضغط الجوي، ومستشعر للإضاءة المحيطة.

تدعم مقاومة الماء عند عمق 50 متر

تأتي بتقنية البلوتوث 5.0 LE، مع دعم تقنية Wi-Fi بتردد 2.4GHz.

سعة تخزين 4 جيجا بايت لتشغيل الموسيقى من الساعة بشكل مباشر

ميكروفون ومكبر صوتي لدعم مساعد Xiao Ai الرقمي

قياسات الساعة الذكية 42.8 في 35.6 في 9.7مم، ووزن 24.7 جرام

قدرة بطارية 246 mAh لعمر شحن يصل إلى 7 أيام.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Amazfit GTR 2 الذكية بسعر 147 دولار، وهو نفس السعر الذي تنطلق به ساعة Amazfit GTS 2 الذكية.

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