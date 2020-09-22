تكنولوجيا: ديزر تدعو السعوديين للتعبير عن حبهم للمملكة عبر الموسيقى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الكل مدعو إلى ترشيح أغنيته المفضلة في أول قائمة “ Flowسعودي” من اختيار المستخدمين

الاستعدادات تجري على قدم وساق للاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، ورأت ديزر، المنصة الرائدة عالمياً لخدمة البث الموسيقي، أن تشارك السعوديين فرحتهم بهذا اليوم الكبير على طريقتها الخاصة. فقد أطلقت الشركة حملة “لنغني للوطن“، في دعوة لمحبي الموسيقى والأغاني إلى استخدام الخاصية عبر الإنترنت لترشيح أغانيهم المفضلة التي تجسد حبهم للمملكة.

ومن خلال هذه الخاصية، يكون بمقدور محبي الموسيقى في المملكة ترشيح أغانيهم المفضلة ابتداءاً من 20 سبتمبر 2020. وسوف تكشف ديزر النقاب عن مجموعة الأغاني الأكثر ترشيحاً في اليوم الوطني السعودي، في قائمة موحدة عنوانها Saudi Flow وتحت شعار “لنغني للوطن“. ولسوف تكون تجربة موسيقية فريدة من نوعها، يصنعها محبو الموسيقى عبر ديزر، احتفاءً بالمملكة العربية السعودية، وتعبيراً عن مشاعر الحب والفخر، محيين بذلك النفحات الموسيقية للمملكة.

وتستهدف الحملة تحقيق المزيد من الترابط والتفاعل بين أفراد الأمة بالموسيقى، في استلهام للشعار الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ “همة حتى القمة“، ليفخر من خلاله بعزيمة السعوديين التي شبهها سمو ولي العهد بقمة جبل طويق، قرب العاصمة الرياض.

وعن هذه الحملة المبتكرة، يقول طارق منير، الرئيس التنفيذي في ديزر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: “نريد أن نساعد كل محب للموسيقى في التعبير عن حبه لهذه البلاد الجميلة ذات الطموحات الكبيرة. وأطلقنا الشعار “لنغني للوطن” ليجسد وجهةً يقصدها كل السعوديين معاً، حيث توحدهم الموسيقى وحبهم لبلادهم. وسوف تكون حملة “لنغني للوطن” أفضل تعبير عن الهوية الموسيقية للمملكة. ومن هنا أدعو جميع السعوديين للمشاركة في هذه الحملة لنصنع معاً أول قائمة Flow سعودي!”.

وتستلهم حملة ديزر ميزتها الأشهر؛ Flow، والتي ابتكرتها الشركة بحيث تزود المستخدم بمحتوى أغاني وموسيقى مستمر ودائم يتحدد وفق ذائقته الموسيقية، التي تحددها خوارزمية خاصة لدى ديزر، بحيث يحصل المستمع على مزيج من تفضيلاته القديمة ومقترحات جديدة في بث متواصل يجري تطويره وتحديثه باستمرار. وتنفرد خاصية Flow بكونها حية وتتكيف لحظياً مع التفضيلات الموسيقية لمستخدمها. وبينما تحدد خوارزمية ديزر التفضيلات الشخصية لكل مستمع على حدة، فإن Flow السعودي سيعكس تفضيلات السعوديين، بدعم من المحرري الموسيقيين لديزر وتقنياتها المبتكرة.

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واليوم، الكل مدعو إلى ترشيح أغنيته المفضلة من خلال زيارةhttp://nationaldayplaylist.com . وسوف تتوافر قائمة ” لنغني للوطن” ابتداءاً من 23 سبتمبر 2020، خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في كل عام بيومها الوطني، بإقامة العديد من الفعاليات البهيجة والعروض الاستعراضية التراثية، وخاصة العرضة السعودية، في جميع أنحاء البلاد، التي تتشح بالراية الخضراء المظفرة. وتكتسب الاحتفالات في هذا العام طابعاً خاصاً، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي تطبقها الجهات المعنية بالمملكة.

لمحة حول ديزر (Deezer)

يربط تطبيق “ديزر” 16 مليون مستخدم نشط شهري من حول العالم بـ 56 مليون مقطوعة. يتوفر ديزر في أكثر من 180 بلدًا وهو يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى واحد من كاتالوجات الاستماع إلى الموسيقى العالمية الأكبر والأكثر تنوّعًا على الإطلاق على أي جهاز. “ديزر” هي خدمة البث الموسيقي الوحيدة التي تقدم ميزة (Flow)، والتي تتيح مزيجاً مميّزاً بين نمط الأغاني المفضلة لدى المشتركين وبين مقترحات جديدة يتم اختيارها لكل واحد منهم على حدة، وهي تكنولوجيا حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (لوغاريتمات) لتحديد قائمة استماع شخصية لمحبي الموسيقى، من خلال مزج مميّز بين نمط الأغاني المفضلة لديهم وبين مقترحات جديدة تم اختيارها لهم خصيصاً.

تأسست شركة ديزر عام 2007 وهي شركة خاصّة، تتخذ مقرًا لها في باريس. وتملك ديزر أيضًا مكاتب منتشرة في لندن، وساو باولو، وبرلين، وميامي، ودبي، ومن حول العالم. إن تطبيق ديزر متوفر للتنزيل مجانًا على أجهزة آيفون، وآيباد، وأندرويد وويندوز أو على الإنترنت على العنوان deezer.com لأحدث الأخبار والمستجدات حول ديزر، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: Deezer.com/company/press

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