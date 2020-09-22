اطلاق Realme C15 مع ساعة Realme Watch وسماعات جديدة بالسوق المصري

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Realme C15 هاتف جديد من شركة اصدرته في السوق المصرية يوم 21 سبتمبر 2020 عن طريق حدث على الإنترنت اعلنت فيه عن عدة اجهزة جديدة مصاحبة للهاتف الجديد مثل ساعة Realme Watch الذكية وسماعات جديدة للشركة ايضًا. الأجهزة الجديدة من الشركة تلفت الإنتباه قليلًا و نسبيًا لذلك في هذا الخبر سنناقش الأجهزة الجديدة وهل سعرها مبالغ به؟ ام انها مجرد اجهزة صدرت بلا فائدة في السوق؟ لنتحدث قليلًا

مواصفات Realme C15

المعالج MediaTek Helio G35 الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720×1560 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.2 الثانية Ultrawide بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 الثالثة Macro بدقة 5MP وفتحة عدسة f/2.4 الرابعة حساس عمق بدقة 2MP وفتحة عدسة f/2.4 Advertisements الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 6000mah داعمة للشحن السريع بقدرة 18Watt

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سعر Realme C15 وتعليقي على السعر

يصدر بنسختين تختلفان في ذاكرة الوصول العشوائي و السعة بسعر 2800 و 3000 جنيه على التوالي فلا تشتريه. اشتر Redmi 9 افضل منه بكثير. فـRedmi 9 يقدم مدخل USB Type C بدلًا من Micro USB و اداء افضل مع بطارية اصغر قليلًا لكن بفارق سعر جيد للـRedmi 9 فلا اعلم لم تشتري الـRealme C15 بهذا السعر. كان يمكن التفكير به ان كان ارخص لنقل في حدود الـ2000 جنيه ولا يتخطى 2200 جنيه. فئة الـRealme C صارت غير مفهومة و هواتفها موزعة بشكل عشوائي لذلك انصحك في هذه الفئة بالـRedmi 9 سيكفي لإستهلاكك وما يزيد عنه

ساعة Realme Watch الذكية

ايضًا اعلنت ريلمي عن ساعتها الذكية بسعر 1300 جنيه و من رأيي ان هذه Smartband كالـXiaomi Mi Band الشهيرة لكن في تصميم ساعة ذكية. ليست ساعة ذكية بمعنى الكلمة. لأنها لا تحمل ابسط متطلبات الساعات الذكية من الـGPS بداخل الساعة او امكانية توصيل اجهزة غير الهاتف المحمول بها. بل هي مجرد سوار ذكي يتابع معدل نبضات قلبك و نومك مع عداد الخطوات و غيرها من الأمور التي يقوم بها اي سوار ذكي. لكن كإضافات ساعة ذكية لا يوجد شئ. اقرب ساعة ذكية منها هي Amazfit bip سعرها فوق الـ1500 جنيه تقريبًا هي افضل بكثير. لكن الـRealme Watch ستفيدك اذا كنت تبحث عن ما يشبه الساعة الذكية

سماعات جديدة من Realme

تم اصدار سماعات Realme QBuds بسعر 700 جنيه هي سماعات لاسلكية بالكامل TWS بتصميم مشابه بشكل كبير لتصميم الـGalaxy Buds وبعلبة صغيرة الحجم لوضع السماعات بها. السماعات الجديدة تبدو جيدة قليلًا. لكن تحتاج لتجربة لتستطيع الحكم عليها. السماعة الجديدة من رأيي افضل ما في المؤتمر افضل من Realme C15 و من Realme Watch و من اي شئ آخر في هذا المؤتمر. كنت اتمنى ان تكون ارخص قليلًا لكنها ليست سيئة

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