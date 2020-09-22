بعض حواسيب iMac 2020 تواجه مشكلة على مستوى الرسوميات

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة، قامت شركة آبل بترقية نسخة 27 إنش من iMac إلى ما يمكن أن يكون آخر حاسوب iMac مُزود بمعالج Intel. إنه حاسوب قوي مُزود بكاميرا ويب مُحسنة، ولكن لسوء حظ بعض المستخدمين، فيبدو أنهم يواجهون مشاكل على مستوى الرسوميات أثناء إستخدام الحواسيب الخاصة بهم.

في الوقت الحالي، يبدو أن هذا الخلل يؤثر في الغالب على المستخدمين الذين يمتلكون نسخة 27 إنش من iMac المُزودة بمعالج الرسوميات AMD Radeon Pro 5700 XT. وفقا لأحد المستخدمين المتضررين، فقد صرح بالقول : ” الليلة الماضية أعتقدت أنني رأيت بطرف العين خطًا أبيض يومض في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. لقد كان عابرًا وإعتقدت أنني كنت أتوهم فقط. هذا الصباح رأيت نفس الشيء. الحاسوب ليس ساخنًا أو أي شيء “.

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من غير الواضح ما إذا كانت هذه المشكلة متعلقة بالعتاد أو البرمجيات، وفي حالة إذا كانت مشكلة متعلقة بالعتاد، فقد يكون من الصعب إصلاحها، ولكن إذا كانت مشكلة مُتعلقة بالبرمجيات، فمن المأمول أن تقوم تحديثات MacOS المستقبلية بإصلاحها. في غضون ذلك، يدعي بعض المستخدمين أنهم قاموا بإصلاح المشكلة مؤقتًا إلى حد ما عن طريق إختيار إستخدام الدقة الإفتراضية، ولكن كما قلنا، فهذا حل مؤقت فقط وليس حلاً مثاليًا حقًا.

نأمل أن تكون شركة آبل على علم بهذه المشكلة وأن تقوم بإصدار إصلاح دائم لها قريبًا. وحتى ذلك الحين، يمكنك رؤية هذا الخلل في مقطع الفيديو أدناه :